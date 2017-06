Euro U-21. Oto najwięksi potentaci futbolu w Europie

Dziennikarze "La Gazzetta dello Sport" policzyli finały oraz trofea, które zdobyły czterej reprezentacyjni giganci Starego Kontynentu. Najwięcej zwycięstw, w kontynentalnych mistrzostwach (juniorskich oraz seniorskich), odnieśli Hiszpanie.

Zdjęcie Julen Lopetegui ma na koncie mistrzostwo Europy z reprezentacją Hiszpanii do lat 19 oraz 21. W 2020 roku będzie mógł powalczyć o tytuł z seniorską kadrą "La Roja" /AFP

"La Roja" lub jej odpowiedniki w kategoriach młodzieżowych "La Rojita" aż 36 razy docierała do finałów mistrzostw Europy, a także czempionatów do lat 17, 19 i 21. Hiszpanie wygrali aż 24 spośród 36 finałów - najwięcej trofeów, bo aż dziewięć, zdobyli w kategorii do lat 19.

Drugie miejsce w zestawieniu zajęli Francuzi, którzy zdominowali czempionat do lat 19, wygrywając go siedmiokrotnie. "Les Bleus" dotarli do 19 finałów i zdobyli 12 trofeów. Częściej niż Francuzi, do finałów dochodzili Niemcy i Włosi, ale nasi zachodni sąsiedzi oraz "Squadra Azzurra" nie potrafili wygrywać finałowych spotkań.

Italia dotarła do 22 finałów, wygrywając dziewięć. Niemcy w meczach o złoto grali 27 razy, ale wygrywali zaledwie jedenaście tytułów.