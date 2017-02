Emmanuel Frimpong w drużynie szwedzkiego beniaminka

Poważny piłkarski "zjazd" zalicza były zawodnik Arsenalu Londyn Emmanuel Frimpong. Nowym klubem Ghańczyka został beniaminek ligi szwedzkiej AFC Eskilstuna.

Piłkarz grał w młodzieżowych drużynach Arsenalu, z których przebił się do pierwszego zespołu. Jeszcze przed ukończeniem 20. roku życia debiutował zarówno w Premier League, jak i Lidze Mistrzów.

Swoją postawą Emmanuel Frimpong jednak nie zachwycał i trener "Kanonierów" Arsene Wenger zdecydował się wypożyczyć Frimponga najpierw do Wolverhampton Wanderers, a później do Charlton Athletic oraz FC Fulham. W żadnym z nich nie pełnił szczególnie ważnej roli, więc nie było zaskoczeniem, że i w Arsenalu nie widzieli dla niego miejsca i w zimie 2014 roku oddali do drugoligowego FC Barnsley.

Środkowy pomocnik nawet w Championship radził sobie miernie, więc swojego szczęścia postanowił poszukać poza Wyspami Brytyjskimi, a konkretnie w rosyjskiej Premier Lidze. Przyzwoicie szło mu jeszcze w FK Ufa, lecz po transferze do Arsenału Tuła kompletnie nie umiał się odnaleźć. Przez całą rundę zagrał jedynie w czterech spotkaniach i tylko raz w pełnym wymiarze czasu.

Rozmienianie się na drobne byłej nadziei "Kanonierów" trwa - jego nowym klubem został beniaminek ligi szwedzkiej AFC Eskilstuna. Z pewnością nie taki rozwój kariery wyobrażał sobie Frimpong, gdy w wieku 19 lat lat grał w Lidze Mistrzów przeciw największym markom, jak choćby Borussia Dortmund.

Obecnie 25-latek jest na zakręcie swojej kariery i właśnie teraz ważą się losy, czy kiedykolwiek uda mu się jeszcze zaistnieć w poważnym europejskim futbolu.

