Emmanuel Adebayor zerwał kontakty z rodziną

Emmanuel Adebayor przyznał w rozmowie z BBC, że zerwał zupełnie kontakty z rodziną. Togijski napastnik dwa lata temu oskarżył publicznie krewnych o to, że nigdy nie dzwonią do niego, gdy na przykład jest kontuzjowany, a jedynie wtedy, gdy potrzebują pieniędzy.

Teraz Adebayor zdradził kolejne fakty na temat trudnych relacji z bliskimi.

"Zrobiłem wszystko, aby zostać w Realu Madryt, ale nie udało się to przez mojego zmarłego brata. Wysłał do klubu oficjalny list w imieniu klanu Adebayorów, w którym przekonywał, że nie powinni mnie zatrzymywać. Nie twierdzę, że była to główna przyczyna, ale jeśli wpłynęło to nawet w 10 procentach to wciąż dużo" - powiedział napastnik w rozmowie z brytyjską telewizją.

