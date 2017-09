Holandia zrehabilitowała się za porażkę z Francja i pokonała 3-1 (1-0) Bułgarię w meczu grupy A eliminacji mistrzostw świata. Trzy punkty pozwoliły "Oranje" utrzymać realne szanse na awans na mundial.

Zdjęcie Piłkarze reprezentacji Holandii świętują zdobycie bramki /AFP

Eliminacje MŚ 2018 - sprawdź terminarz, wyniki oraz tabele!

Po kompromitującym 0-4 z Francją, trener Holendrów Dick Advocaat przeprowadził zaledwie trzy zmiany w składzie "Oranje". Do wyjściowej jedenastki wskoczyli Kenny Tete, Tonny Vilhena oraz Davy Propper.



Trzech zmian w składzie swojej drużyny dokonał również selekcjoner Bułgarów - Petar Hubczew. Bułgaria podchodziła jednak do starcia w Amsterdamie w dużo lepszych nastrojach po sensacyjnym zwycięstwie 3-2 ze Szwecją. Selekcjoner nie zasiadł jednak na ławce, bo otrzymał karę zawieszenia. Zastąpił go asystent, Georgi Donkow.



Gospodarze błyskawicznie wzięli się do rehabilitacji za paryskie lanie. W siódmej minucie Quincy Promes zaczarował serią zwodów na lewym skrzydle, a piłkę w pole karne zagrał Danny Blind. Futbolówka trafiła na piąty metr do Proppera, który z piątego metra wpakował piłkę do bramki Płamena Iliewa.



W 24. minucie "wędkę" otrzymał Aleksandar Cwetkow, którego zmienił Simeon Sławczew z Lechii Gdańsk. Chwilę później Propper zagrał do Promesa, ale gwiazdor Spartaka Moskwa był wolniejszy od bułgarskiego bramkarza i nie zdołał oddać strzału.



"Oranje" wykorzystywali dużo wolnego miejsca, które zostawiali Bułgarzy. Vincent Janssen huknął zza pola karnego, a piłka przeleciała zaledwie metr od słupka. Po szybkiej akcji, tuż przed przerwą, szczęścia spróbował Arjen Robben, ale kapitan Holendrów uderzył wysoko ponad bramką.



Bułgarzy nie zamierzali zwlekać ze zmianami. Już w przerwie na murawie zameldował się Georgi Miłanow, który ze Szwecją zaliczył asystę. Start drugiej połowy został jednak opóźniony, bo siatka w bramce, której w pierwszej połowie bronili goście... została rozerwana.

Niespełna kwadrans po wznowieniu gry, znów błysnął Propper. Pomocnik Brighton & Hove Albion zagrał na piąty metr w kierunku Janssena, ale napastnik był ułamek sekundy spóźniony.



W 67. minucie Robben rozpoczął akcję wrzutem piłki z autu, a następnie ruszył w kierunku pola karnego. Promes zagrał do Blinda, a ten kolejną wrzutką z lewej strony zanotował drugą asystę. Gola strzelił Robben, który wpakował piłkę do bramki z piątego metra.



Odpowiedź Bułgarów przyszła po 120 sekundach. Iwelin Popow uderzył z rzutu wolnego i... zaskoczył Jaspera Cillessena. Holenderskiego bramkarza zmylił jeszcze Georgi Kostadinow, który zaatakował piłkę, ale nie zdołał jej sięgnąć.

W 71. minucie Robben popisał się swoją firmową akcją. Zszedł do środka i huknął na bramkę, ale Iliew był na posterunku i odbił piłkę na rzut rożny. Bułgarski bramkarz nie miał szans kilka minut później, kiedy Promes zacentrował na piąty metr, a piłkę do bramki skierował Propper.



W drugim, równolegle rozegranym, meczu tej grupy, Szwedzi pokonali Białoruś aż 4-0. Bramki dla "Trzech Koron" zdobyli Emil Forsberg, Christoffer Nyman, Marcus Berg oraz Andreas Granqvist. Liderem tabeli jest Szwecja, która ma 16 punktów. Tyle samo punktów ma Francja, która o 20:45 zagra z Luksemburgiem. Kolejne miejsca zajmują Holandia (13 pkt) oraz Bułgaria (12 pkt).



KK



Eliminacje MŚ 2018 - wyniki niedzielnych meczów z godz. 18:

Holandia - Bułgaria 3-1 (1-0)



Bramki: Davy Propper (7.), (80.), Arjen Robben (67.) - Iwelin Popow (69.)



Simeon Sławczew (Lechia Gdańsk) wszedł na boisko w 24. minucie.



Białoruś - Szwecja 0-4 (0-3)



Bramki: Emil Forserg (18.), Christoffer Nyman (24.), Marcus Berg (38.), Andreas Granqvist (84. - k.)



Estonia - Cypr 1-0 (0-0)



Bramka: Mattias Kait (90.)

Siergiej Zenjov (Cracovia) grał do 78. minuty, a Konstantin Wasiljew (Piast Gliwice) pojawił się na boisku w 83. minucie.



Wyspy Owcze - Andora 1-0 (1-0)



Bramka: Gilli Rolantsson Sorensen (31.)