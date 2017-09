El. MŚ. Niemcy zostaną ukarani ujemnymi punktami?

Reprezentacja Niemiec może zostać ukarana odjęciem punktów w eliminacjach piłkarskich mistrzostw świata przez chuliganów, którzy skandalicznie zachowali się podczas ostatniego meczu el. MŚ w Pradze z Czechami.

Grupa ok. 200 chuliganów, podających się za kibiców, wywołała skandal w Pradze podczas piątkowego meczu. Pseudokibice nie uszanowali minuty ciszy, wygwizdali czeski hymn i wznosili nazistowskie okrzyki "Sieg Heil!".

Od pseudokibiców zdecydowanie odcięli się niemieccy piłkarze. Mats Hummels powiedział nawet, że dla takich osób nie ma miejsca na stadionach.

W piątek on i jego koledzy pokonali Czechów 2-1 i z kompletem 21 punktów prowadzą w tabeli grupy C.



Niemieckie media ostrzegają jednak, że ich drużyna może zostać ukarana utratą punktów z powodu haniebnego zachowania chuliganów. Sport1.de zapytał o możliwe kary rzeczniczkę FIFA, która odpowiedziała, że ewentualne kary uzależnione są od tego, co zostało zapisane w raporcie, a on jeszcze nie dotarł do siedziby federacji.

Władze europejskiej i światowej piłki są wyczulone na podobne sytuacje. Przed dwoma laty Chorwacja została ukarana odjęciem punktu w eliminacjach Euro 2016 oraz grzywną w wysokości 100 tys. euro za swastykę, która była widoczna na murawie. Prawdopodobnie nieznani sprawcy użyli jakiejś substancji chemicznej, aby na trawie widoczny był hitlerowski symbol.

