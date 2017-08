El. MŚ. James Rodriguez nie zagra z Wenezuelą

Piłkarz reprezentacji Kolumbii James Rodriguez nie zagra 31 sierpnia (noc z czwartku na piątek czasu polskiego) w meczu z Wenezuelą w eliminacjach mistrzostw świata 2018. Napastnik Bayernu Monachium ma nadzieję na występ pięć dni później przeciwko Brazylii.

Półtora miesiąca temu Rodriguez został wypożyczony z Realu Madryt do Bayernu. Kontuzji prawego uda doznał 1 sierpnia w meczu sparingowym z Liverpoolem (0:3) i od tego czasu nie pojawił się na boisku.

Bawarski klub poinformował, że 26-letni kolumbijski zawodnik został powołany na spotkania el. MŚ z Wenezuelą i Brazylią. Rodriguez na pewno nie zagra w pierwszym meczu, ale ma nadzieję na występ przeciwko "Canarinhos". Decyzja zapadnie po konsultacjach lekarzy reprezentacji i Bayernu.

Kolumbia zajmuje drugie miejsce po 14 kolejkach południowoamerykańskich eliminacji do rosyjskiego mundialu. Traci dziewięć punktów do Brazylii, zaś ma przewagę "oczka" nad Urugwajem i Chile. Piąte miejsce zajmuje Argentyna, ze stratą dwóch punktów do Kolumbii.

Do MŚ awansują cztery najlepsze zespoły, zaś piąty zagra w barażach z najlepszą ekipą ze strefy Oceanii.