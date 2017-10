El. MŚ. Duńczycy marzą o awansie. Nagrali film o reprezentacji

​Duńska telewizja publiczna DR nakręciła film o eliminacjach do przyszłorocznych piłkarskich mistrzostw świata w Rosji pod wodzą norweskiego selekcjonera Age Hareide i ewentualnym awansie do nich - pod tytułem "Wszyscy jesteśmy drużyną narodową".

Zdjęcie Trener Age Hareide i William Kvist /AFP

Film składa się z trzech odcinków. Pierwszy zostanie wyemitowany 9 października w dzień po zakończeniu eliminacji w grupie E, a następne dwa 13 i 20 października, po meczach barażowych, kiedy będą znane już wyniki eliminacji i finaliści mundialu w Rosji.

Dania, zakończyła eliminacje do ME 2016 porażką w barażach ze Szwecja i dymisją legendarnego trenera Mortena Olsena. Federacja piłkarska (DBU) zdecydowała się na zbudowanie nowej, młodej drużyny na kolejne Euro w 2020 roku.

Dlatego też w DBU podjęto radykalną decyzję i zatrudniono selekcjonera z Norwegii, którego kandydatura była traktowana wyjątkowo sceptycznie w duńskich mediach.

Dziennik "BT", który przez pierwszy rok pracy Age Hareide szczególnie ostro go krytykował, teraz przyznał, że "nasza choroba była tak poważna, że dla uzdrowienia naszego futbolu potrzebny był Norweg. Teraz mamy najmłodszą od 1970 roku drużynę, a szanse na wyjazd do Rosji zrobiły się nieoczekiwanie naprawdę duże".

Na dzień przed meczem eliminacyjnym z Czarnogórą "BT" zwrócił się do selekcjonera: "Graj po norwesku Age. Przywiozłeś do Danii wyśmiewany przez nas norweski futbol z początku lat 90., kiedy jednak Norwegia grała na MŚ w 1994 i 1998 roku. Jak widać ta koncepcja działa" - skomentował "BT"

DR przyznała z kolei, że w tajemnicy i po zmianie sytuacji w grupie eliminacyjnej rozpoczęła kręcić film dokumentalny i dopiero teraz podała do wiadomości, że odcinki będą emitowane w porach największej oglądalności, czyli o godzinie 20.45.

"W godzinach meczów, tak aby piłkarska saga trwała przez jeszcze kilka dni, bez względu na końcowy wynik" - powiedział producent i kierownik redakcji DR w Arhus Soeren Bo Hansen.

Wyjaśnił, że celem filmu jest pokazanie szerokiej publiczności od kulis jaki wysiłek jest potrzebny do walki o honor kraju, ile kosztuje sukces i jak długo trwa budowa jego podstaw.

"Dlatego wybraliśmy tytuł "Wszyscy jesteśmy drużyną narodową", ponieważ dotyczy to teraz, przed dwoma meczami do końca eliminacji, nas wszystkich, a nastrój w kraju jest podobny do tego z 1992 roku, kiedy Dania sensacyjnie wygrała ME. Wtedy tak jak dzisiaj cały naród zjednoczony w narodowej dumie śpiewał: "Jesteśmy czerwono-biali. Jesteśmy duńskim dynamitem...". Ostatnie sceny filmu będą dokręcane w takt przebiegu sytuacji" - powiedział.

Ostanie dwa mecze eliminacji do MŚ w 2018 roku zostaną rozegrane w grupie E w dniach 5 i 8 października. Liderem tabeli jest Polska z 19 punktami, przed Czarnogórą i Danią po 16, Rumunią 9, Armenią 6 i Kazachstanem 2.

Dania spotka się w czwartek w Podgoricy z Czarnogórą (Polska w Erywaniu zagra z Armenią), a trzy dni później w Kopenhadze z Rumunią.