El. MŚ. Brazylia rozgromiła Urugwaj. Messi uratował Argentynę

Brazylijczycy wysoko pokonali na wyjeździe Urugwaj 4-1 (1-1) w meczu 13. kolejki eliminacji mistrzostw świata w strefie Ameryki Południowej. W walce o awans na mundial w Rosji w dalszym ciągu liczą się Argentyńczycy, którzy skromnie wygrali u siebie z Chile 1-0 (1-0).

Mecz w Montevideo rozpoczął się po myśli gospodarzy, którzy już w 9. minucie objęli prowadzenie. Fatalny błąd popełnił Marcelo, który źle zagrywał piłkę do swojego bramkarza. Futbolówkę przejął Edinson Cavani i kiedy mijał Alissona Beckera został przez niego sfaulowany. Rzut karny wykorzystał sam poszkodowany.



Potem gole strzelali już tylko Brazylijczycy. Bohaterem "Canarinhos" był Paulinho. Pomocnik chińskiego Guangzhou Evergrande popisał się hat-trickiem.



28-letni zawodnik swój festiwali strzelecki rozpoczął w 19. minucie, kiedy to znakomicie uderzył z dystansu i trafił w "okienko". Martin Silva nie miał żadnych szans.



Na kolejnego gola w tym spotkaniu kibice musieli czekać do 52. minuty. Roberto Firmino strzelił z 16. metrów. Martin Silva zdołał odbić piłkę, ale przy dobitce Paulinho nie miał nic do powiedzenia.



W 74. minucie było już 3-1 dla Brazylii. Kontrę "Canarinhos" skutecznie skończył Neymar. Gwiazdor Barcelony przelobował Martina Silvę.



Paulinho skompletował hat-tricka w doliczonym czasie gry. Z prawej strony idealnie dośrodkował Dani Alves, a pozostawiony bez opieki Paulinho klatką piersiową skierował piłkę do siatki.



Argentyńczycy spisują się poniżej oczekiwań w eliminacjach. "Albiceleste" odnieśli cenne zwycięstwo w pojedynku z Chile 1-0 (1-0). Jedynego gola w tym spotkaniu strzelił Lionel Messi, który pewnie wykonał rzut karny.



W tabeli eliminacji strefy Ameryki Południowej prowadzi Brazylia z dorobkiem 30 punktów. Siedem "oczek" do lidera traci drugi Urugwaj. Argentyna plasuje się na trzecim miejscu (22 pkt).

