El. MŚ 2019 kobiet. Towarzyskie mecze przed spotkaniem z Albanią

Polskie piłkarki nożne zagrają 19 października w Ostródzie towarzysko z Estonią, a cztery dni później zmierzą się tam z Grecją w ramach przygotowań do meczu eliminacji mistrzostw świata z Albanią. Trener Miłosz Stępiński ma problem z kilkoma urazami w zespole.

Zdjęcie Największą gwiazdą żeńskiej reprezentacji jest Katarzyna Kiedrzynek /AFP

- Niestety, kontuzje w dalszym ciągu nas nie omijają. W spotkaniu z Estonią chciałbym dać szansę nowym zawodniczkom i tym, które dotąd mało grały. Przetestujemy też nowe ustawienie. W drugim pojedynku skład powinien być zbliżony do tego, w jakim zagramy z Albanią. Przynajmniej na teraz, bo trudno w tej sytuacji zdrowotnej planować - powiedział Stępiński.

Jego podopieczne mają za sobą dwa wrześniowe spotkania eliminacji MŚ, w których pokonały w Łęcznej Białoruś 4-1 i na wyjeździe uległy Szwajcarkom 1-2. W tych meczach z powodu urazów nie mogło wystąpić siedem kadrowiczek i teraz jest podobnie.

- Nie mam na to wpływu, te kontuzje zawodniczki przywożą w +plecakach+ z klubów. Musimy sobie poradzić, wykorzystamy ten czas na kilka treningów - dodał selekcjoner, który przejął kadrę latem 2016 roku po Wojciechu Basiuku.

Reprezentantki spotkały się w poniedziałek w Warszawie, a dzień później po badaniach i śniadaniu przeniosą się do Ostródy. Mecz z Estonią rozpocznie się w czwartek o godz. 11.00, a z Grecją Polki zagrają 23 października o 18.00.

Wyjazdowy eliminacyjny mecz z Albanią rozegrają 24 listopada.

Spośród grupowych rywali najwyżej notowana w ostatnim rankingu FIFA była Szwajcaria - 16., Szkocja zajmowała 22. miejsce, Białoruś - 49., a Albania - 73. Polska zajmuje 30. pozycję. Szwajcarki i Szkotki podczas zakończonych na początku sierpnia mistrzostw Europy w Holandii nie wyszły ze swoich grup, zajmując w nich trzecie miejsca.

Finały MŚ odbędą się we Francji w 2019 roku. Awansują do nich bezpośrednio zwycięzcy siedmiu grup. Cztery najlepsze zespoły z drugich miejsc będą rywalizować w barażach, które wyłonią ostatniego uczestnika MŚ ze strefy europejskiej. Grupowe mecze eliminacji zostaną rozegrane do 4 września 2018 roku. Baraże zaplanowano na październik i listopad. Piłkarska reprezentacja Polski kobiet nigdy dotychczas nie grała w finałach MŚ.

Tabela "polskiej" grupy:

M P Bramki

1. Szwajcaria 2 6 6-2

2. Polska 2 3 5-3

3. Białoruś 2 3 2-4

4. Albania 2 0 1-5

5. Szkocja - - -

Terminarz Polek w eliminacjach MŚ 2019:

15.09.2017 Polska - Białoruś (4-1)

19.09.2017 Szwajcaria - Polska (2-1)

24.11.2017 Albania - Polska

06.04.2018 Polska - Albania

10.04.2018 Szkocja - Polska

12.06.2018 Polska - Szkocja

31.08.2018 Białoruś - Polska

04.09.2018 Polska - Szwajcaria

Piotr Girczys