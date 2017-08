El. MŚ 2018. Villa wraca do kadry Hiszpanii po ponad trzech latach

Po ponadtrzyletniej przerwie do kadry Hiszpanii powróci najlepszy w historii strzelec tego kraju David Villa. Piłkarz New York City został powołany przez selekcjonera Julena Lopeteguiego na mecze eliminacji mistrzostw świata z Włochami i Liechtensteinem.

35-letni napastnik rozegrał w drużynie narodowej 97 meczów, w których zdobył 59 bramek. Ostatni raz wystąpił podczas mistrzostw świata w Brazylii w 2014 roku, później ogłosił zakończenie kariery reprezentacyjnej.

"Zawsze podkreślaliśmy, że nie zamykamy drzwi przed nikim, i to dotyczyło też Davida. Doszliśmy do wniosku, że teraz potrzebny był jego powrót. Wiemy, że on nam pomoże. Zanotował wiele znakomitych występów i wykazał się zaangażowaniem" - tłumaczył Lopetegui, który obejrzał z trybun kilka meczów Villi w amerykańskiej lidze.

W tym sezonie Hiszpan rozegrał 23 mecze w MLS i zdobył 19 bramek.

"To powołanie jest dla mnie bardzo emocjonujące. Dziękuję wszystkim, którzy mi zaufali i dali mi szansę, żebym znów założył tę koszulkę" - skomentował Villa.

Hiszpania jest liderem grupy G z 16 punktami, ale tyle samo mają na koncie Włosi. Oba zespoły mają siedem "oczek" przewagi nad sklasyfikowanymi dalej Albanią i Izraelem. Przedostatnia Macedonia zgromadziła trzy punkty, a tabelę z zerowym dorobkiem zamyka Liechtenstein.

"La Roja" zagra z Włochami 2 września na Santiago Bernabeu w Madrycie, a z Liechtensteinem trzy dni później w Vaduz.