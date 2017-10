El. MŚ 2018. Thomas Mueller i Mats Hummels bawili się w kasynie

Niemieccy piłkarze w znakomitym stylu awansowali na mundial w Rosji zdobywając komplet punktów w eliminacjach. Okazało się, że przed ostatnim meczem z Azerbejdżanem kilku podopiecznych Joachima Loewa spędziło wieczór w kasynie.

Zdjęcie Thomas Mueller i Mats Hummels (w środku) /AFP

Ja donosi "Bild", w piątek około godziny 22 w kasynie w Moguncji do stołu do gry w black jacka zasiedli Thomas Mueller i Mats Hummels. Według gazety, która opublikowała również zdjęcia, w lokalu byli też inni zawodnicy reprezentacji Niemiec. Piłkarze bawili się do 23.30, a przed północą już byli w hotelu.



"Wiedzieliśmy, że kilku zawodników się tam wybiera. Powiedzieli nam o tym. Mamy zaufanie do naszych graczy" - powiedział menedżer reprezentacji Niemiec Oliver Bierhoff cytowany przez "Bild". W związku z tym piłkarze nie będą mieli żadnych konsekwencji za wizytę w kasynie. Tym bardziej, że Niemcy efektownie zakończyli eliminacje MŚ 2018 gromiąc Azerbejdżan 5-1.



Podopieczni Joachima Loewa wygrali grupę C z kompletem punktów i wyrównali rekord Hiszpanów, którzy w eliminacjach MŚ 2010 również wygrali wszystkie 10 spotkań.



Losowanie fazy grupowej MŚ w Rosji zaplanowano na 1 grudnia. Turniej zostanie rozegrany między 14 czerwca a 15 lipca 2018 roku.

Reklama

RK



Końcowa tabela grupy C eliminacji MŚ 2018