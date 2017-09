El. MŚ 2018. Sami Khedira kupił 1200 biletów na cele charytatywne

Pomocnik piłkarskiej reprezentacji Niemiec Sami Khedira kupił z przeznaczeniem na cel charytatywny 1200 biletów na poniedziałkowy mecz eliminacji mistrzostw świata 2018 z Norwegią w Stuttgarcie.

Zdjęcie Sami Khedira /PAP/EPA

Pochodzący ze Stuttgartu piłkarz, obecnie zawodnik Juventusu Turyn, bilety przekaże założonej przez siebie fundacji, która opiekuję się trudną młodzieżą oraz dziećmi walczącymi z rakiem.

"Tylko dzięki temu będą oni mogli obejrzeć "na żywo" to spotkanie, normalnie ze względów finansowych i logistycznych, nie jest to możliwe. Dla mnie osobiście rzeczą bardzo ważną jest pomagać innym potrzebującym, nie tylko poprzez przekazanie pieniędzy. Może dzięki temu będą chcieli w przyszłości mieć kontakt ze sportem, zaczną go uprawiać" - powiedział 30-letni piłkarz.

W grupie C eliminacji MŚ 2018 Niemcy dotychczas wygrali wszystkie siedem spotkań i zdecydowanie prowadzą z dorobkiem 21 pkt.