El. MŚ 2018. Portugalia wygrała z Węgrami, Delew bohaterem Bułgarii

Cristiano Ronaldo poprowadził Portugalię, mistrzów Europy, do zwycięstwa w Lizbonie nad Węgrami 3-0 w meczu eliminacji MŚ 2018. Bohaterem w ekipie Bułgarii, która pokonała Holandię 2-0, był natomiast Spas Delew, pomocnik Pogoni Szczecin.

Przy wszystkich golach dla Portugalczyków udział miał Cristiano Ronaldo.

W 32. minucie gwiazdor Realu Madryt zagrał na lewą stronę do Raphaëla Guerreiro, który natychmiast dośrodkował w pole karne, gdzie piłkę w siatce umieścił Andre Silva.

Cztery minuty później, po dalekim podaniu, Andre Silva zgrał piłkę do nadbiegającego CR7, który przymierzył lewą nogą zza pola karnego.

To nie był ostatni akcent lidera Portugalczyków. W 65. minucie Ronaldo uderzył z rzut wolnego sprzed narożnika pola karnego, piłka przy słupku wylądowała w siatce.

To było ósme i dziewiąte trafienie napastnika "Królewskich" w eliminacjach do MŚ 2018, dzięki czemu został samodzielnym liderem klasyfikacji strzelców. Do soboty miał po siedem goli z Robertem Lewandowskim.

W ekipie goście 69 minut rozegrał Ádám Gyurcsó z Pogoni Szczecin, a tuż po przerwie na murawie zameldował się Gergoe Lovrencsics, były gracz Lecha Poznań.

Portugalia - Węgry 3-0 (2-0)

Bohaterem w ekipie Bułgarii, która w Sofii pokonała Holandię 2-0 był kolega klubowy Gyurcsy - Spas Delew.

Skrzydłowy Pogoni zdobył obie bramki - w piątej i 20. minucie.

Dzięki temu zwycięstwu Bułgarzy przesunęli się na trzecie miejsce w grupie A, wyprzedzając "Pomarańczowych".

W innym spotkaniu tej grupy jej liderzy, Francja, wygrali na wyjeździe z Luksemburgiem 3-1.

Prowadzenie dla wicemistrzów Europy uzyskał Olivier Giroud w 28. minucie.

Niespodziewanie gospodarze zdołali jednak wyrównać, kiedy w 34. minucie Aurélien Joachim wykorzystał rzut karny.

Antoine Griezmann trzy minuty później również celnie wykonał "jedenastkę" i Francuzi znowu prowadzili.

Wynik spotkania ustalił w 77. minucie Giroud.

Minutę później w seniorskiej reprezentacji "Trójkolorowych" zadebiutował Kylian Mbappe, nastolatek z AS Monaco.



Bułgaria - Holandia 2-0 (2-0)

Luksemburg - Francja 1-3 (1-2)

Pierwsze punkty straciła niepokonana Belgia, która zremisowała w Brukseli z Grecją 1-1.



Prowadzenie dla gości uzyskał Kostas Mitroglou w 46. minucie.

Goście utrzymywali taki wynik, mimo że od 65. minuty grali w dziesiątkę, gdy czerwoną kartkę zobaczył Panagiotis Tachtsidis.

Jednak na minutę przed końcem do remisu doprowadził Romelu Lukaku.



Belgia pozostała więc liderem grupy H, o dwa punkty wyprzedza Grecję.



Belgia - Grecja 1-1 (0-0)

