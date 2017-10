El. MŚ 2018: Nigeria, Egipt i Tunezja o krok od awansu

Sobotnie i niedzielne mecze eliminacji mistrzostw świata w strefie afrykańskiej mogą wyłonić trzy z pięciu zespołów, które awansują na przyszłoroczny mundial w Rosji. Taką szansę mają Nigeria, Egipt i Tunezja. Pozostałe rozstrzygnięcia zapadną w listopadzie.

Zdjęcie John Obi Mikel /AFP

W decydującej fazie eliminacji na tym kontynencie rywalizuje 20 drużyn, podzielonych na pięć grup po cztery. Awans uzyskają tylko zespoły z pierwszych miejsc. Do końca pozostały jeszcze dwie kolejki.

Reklama

W najlepszej sytuacji są Tunezja w grupie A i Nigeria w grupie B. Obie ekipy mają po 10 punktów, o trzy więcej od wiceliderów, odpowiednio, DR Kongo i Zambii. W grupie E prowadzi Egipt z dorobkiem dziewięciu punktów, a druga jest Uganda - siedem.

W sobotę Nigeria zagra przed własną publicznością z Zambią. Jeśli wygra, zapewni sobie awans, niezależnie od wyniku meczu w Algierii 6 listopada.

- Musimy to zakończyć w sobotę. Nasz zespół wykazał się profesjonalizmem, poświęceniem i determinacją. Tylko dzięki temu jesteśmy w tak korzystnej sytuacji - powiedział kapitan gospodarzy John Obi Mikel przed spotkaniem w Uyo.

Również w sobotę awans przypieczętować może Tunezja, która zmierzy się na wyjeździe z Gwineą. Trzeci zespół grupy A nie ma już żadnych szans na udział w turnieju w Rosji, ale może pozbawić punktów lidera, a w listopadzie "oddać" je DR Kongo. Rywalem tego ostatniego będzie w sobotę zamykająca tabelę Libia.

Egipt swój mecz z Kongo rozegra w niedzielę w Aleksandrii. Wtedy lider będzie znał już wynik spotkania Ugandy z mającą pięć punktów Ghaną, które odbędzie się w sobotę. O awans wciąż walczą wszystkie trzy zespoły.

Egipcjanie ostatnio grali w Mundialu w 1990 roku.

- To wyzwanie jest bardzo stresujące. Muszę brać leki na nadciśnienie. Każdy ma w życiu stresy, ale nic nie kosztowało mnie nigdy tyle nerwów, co droga do mistrzostw świata - przyznał argentyński selekcjoner Hector Cuper.

Niezależnie od wyników meczów w pozostałych grupach, nie dojdzie w nich jeszcze do żadnych rozstrzygnięć. Liderem grupy C jest Wybrzeże Kości Słoniowej - 7 pkt, które zmierzy się z ostatnim w tabeli Mali - 2, natomiast Maroko - 6 zmierzy się z Gabonem - 5.