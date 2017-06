El. MŚ 2018. Kostaryka - Trynidad-Tobago 2-1, Panama - Honduras 2-2

​Piłkarze Kostaryki wygrali u siebie z Trynidadem i Tobago 2-1 i pozostają na drugim miejscu w tabeli eliminacji mistrzostw świata Ameryki Północnej, Środkowej i Karaibów. W innym meczu Panama zremisowała u siebie z Hondurasem 2-2.

Zdjęcie Bryan Ruiz (z lewej) strzelił zwycięskiego gola dla Kostaryki /AFP

Kostaryka już w 1. minucie objęła prowadzenie po strzale Francisca Calvo. W 35. minucie wyrównał Kevin Molino, ale dziewięć minut później wynik meczu ustalił Bryan Ruiz. Było to trzecie zwycięstwo piłkarzy Kostaryki w szóstym meczu ostatniej fazy eliminacji mistrzostw świata w strefie CONCACAF.



Piłkarze Panamy dwukrotnie przegrywali u siebie z Hondurasem, by ostatecznie zremisować 2-2. Już w piątej minucie goście objęli prowadzenie po strzale Romella Quioto, ale na cztery minuty przed końcem I połowy wyrównał Blas Perez. W 66. minucie Alberth Elis dał ponowne prowadzenie drużynie Hondurasu i dopiero w 90. minucie punkt gospodarzom uratował Roman Torres. Był to już czwarty remis Panamczyków w szóstym meczu eliminacji.



W tabeli strefy CONCACAF prowadzi Meksyk przed Kostaryką i Stanami Zjednoczonymi. Awans do finałów mistrzostw świata Rosja 2018 wywalczą trzy najlepsze zespoły, a czwarta drużyna zagra w barażu z zespołem z Azji.

W kolejnych meczach, które odbędą się 1 września, Meksyk zagra z Panamą, Stany Zjednoczone z Kostaryką, a Trynidad i Tobago będzie podejmować Honduras.