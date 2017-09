Czarnogóra podołała roli faworyta i bardzo pewnie pokonała 3-0 (1-0) Kazachstan w piątkowym meczu eliminacji mistrzostw świata. Drużyna Ljubiszy Tumbakovicia, bez względu na wynik meczu Polaków, utrzymała szansę na wygranie rywalizacji w "polskiej" grupie.

Zdjęcie Stevan Jovetić był liderem czarnogórskiej drużyny w Astanie. Zaliczył piękną asystę przy pierwszym golu /AFP

Eliminacje MŚ 2018 - sprawdź terminarz, wyniki oraz tabelę "polskiej" grupy!

Reklama

Drużyna z Bałkanów objęła prowadzenie w 32. minucie. Stevan Jovetić posłał kapitalne prostopadłe podanie do Marko Vesovicia, a ten w sytuacji sam na sam wpakował piłkę do kazachskiej bramki. Strzelec gola przypłacił trafienie urazem i nie mógł się w pełni cieszyć ze zdobycia bramki. Na szczęście dla Czarnogórców, po chwili mógł wrócić do gry.



Trzy minuty później, Kazachowie mieli szansę, aby wyrównać. Dmitrij Szomko dośrodkował w pole karne, a w poprzeczkę trafił Islambek Kuat, który uderzył głową.



W 53. minucie z rzutu wolnego zacentrował Marko Janković, a z ósmego metra, głową do bramki, trafił Fatosz Beciraj. Kazachski bramkarz - Dawid Łorija stał jak zaczarowany, obserwując jedynie, jak piłka wpada do jego siatki.



Dziesięć minut później Janković znów dośrodkował ze stałego fragmentu, a gola głową strzelił Marko Simić. Kilka minut przed końcem, Mirko Ivanić zagrał z prawej strony w pole karne, a w poprzeczkę trafił Stefan Mugosza. Dobitka Stefana Savicia została zablokowana.



Dzięki wygranej, Czarnogórcy wciąż mają szansę na wygranie rywalizacji w grupie E. Kolejnym rywalem zespołu Ljubiszy Tumbakovicia będzie Rumunia. Kazachstan, który zdobył zaledwie dwa punkty w siedmiu meczach, zagra z Polską.

Kazachstan - Czarnogóra 0-3 (0-1)

Bramki: Marko Vesović (32.), Fatosz Beciraj (53.), Marko Simić (63.)

Sędzia: Sebastien Delferiere (Belgia).

Kazachstan: Dawid Łorija - Abzał Biejsiebiekow, Jurij Łogwinenko, Jełdos Achmetow, Dmitrij Szomko - Azat Nurgalijew (62, Baujrżan Turysbek), Gieorgij Żukow (17, Maksat Bajżanow), Isłambiek Kuat, Gafurżan Sujumbajew (85, Aszkat Tagybergen) - Serikżan Mużikow, Roman Murtazajew.

Czarnogóra: Danijel Petković - Adam Marusić, Stefan Savić, Marko Simić, Żarko Tomasević - Marko Janković, Nikola Vukcević, Nebojsa Kosović (54, Mirko Ivanić), Marko Vesović - Fatosz Beciraj (84, Stefan Mugosza), Stevan Jovetić (72, Elsad Zverotić).

KK