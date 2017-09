El. MŚ 2018. David Villa opuścił zgrupowanie reprezentacji Hiszpanii

Piłkarz reprezentacji Hiszpanii David Villa, który po trzech latach przerwy został powołany do zespołu na mecze eliminacji mistrzostw świata 2018 z Włochami i Liechtensteinem, doznał kontuzji i opuścił zgrupowanie.

Zdjęcie Saul Niguez i David Villa /PAP/EPA

36-letni napastnik, od trzech lat występujący w New York City FC, doznał kontuzji przywodziciela podczas sobotniego treningu. Dwudniowa rehabilitacja nie dała rezultatu, w poniedziałek sztab medyczny reprezentacji Hiszpanii zdecydował o odesłaniu go do domu.

Reklama

"Villa nie pojedzie z nami do Liechtensteinu, jego występ we wtorkowym meczu nie jest możliwy" - napisano w oficjalnym komunikacie hiszpańskiej federacji.

W sobotnim meczu Hiszpania wygrała 3-0 (2-0) Z Włochami i prowadzi w tabeli z 19 pkt. Na drugim miejscu są Włochy - 16 pkt.