El. MŚ 2018. Asystent trenera Bośni wybił dwa zęby greckiemu piłkarzowi

Do awantury doszło po piątkowym meczu eliminacji mistrzostw świata, w którym Bośnia i Hercegowina zremisowała w Zenicy z Grecją 0:0. Asystent trenera gospodarzy Stephane Gilli pięścią wybił dwa zęby greckiemu piłkarzowi Giannisowi Gianniotasowi.

Giannis Gianniotas stracił dwa zęby

Już po ostatnim gwizdku doszło do sprzeczki między kolegami klubowymi z AS Roma - Edinem Dżeko i Kostasem Manolasem; Dżeko jako pierwszy odepchnął rywala. Chwilę później do awantury przyłączyli się inni zawodnicy, ale też członkowie sztabów. Gilli, asystent selekcjonera Bośni i Hercegowiny Mehmeda Bazdarevica, niczym bokser trafił Gianniotasa (Olympiakos Pireus) i wybił mu dwa zęby.

"Uderzył naszego zawodnika i powinien zostać ukarany. Wszyscy to widzieli" - powiedział jeden z przedstawicieli greckiej federacji. Filmiki z incydentu szybko trafiły do internetu.

W tabeli eliminacyjnej grupy H po sześciu kolejkach prowadzi Belgia - 16 punktów. O drugie miejsce i grę w barażach o rosyjski mundial rywalizują właśnie Grecja (12 pkt) oraz Bośnia i Hercegowina (11). Cypr zgromadził tylko 7 "oczek".