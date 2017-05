Dwa gole Łukasza Teodorczyka! Anderlecht Bruksela mistrzem Belgii

Dwa gole Łukasza Teodorczyka w wyjazdowym meczu ze Sportingiem Charleroi dały Anderlechtowi Bruksela zwycięstwo 3-1, dzięki czemu zapewnił sobie mistrzostwo Belgii.

Zdjęcie Łukasz Teodorczyk /AFP

Belgijska Jupiler Pro League - sprawdź terminarz, wyniki oraz tabelę

Reklama

Przed przedostatnią kolejką Anderlecht miał czteropunktową przewagę nad Club Brugge i zwycięstwo w meczu ze Sportingiem przesądziłoby losy mistrzowskiego tytułu.

Początek należał jednak do gospodarzy. W 27. minucie Chris Bedia wykorzystał błąd bramkarza Franka Boeckxa i dał im prowadzenie, które utrzymywali aż do 59. minuty. Wtedy do akcji wkroczył wreszcie Łukasz Teodorczyk. Polak, który w rundzie finałowej przeżywał kryzys formy i nie mógł zdobyć gola, w końcu przełamał się i zdobył dwie bramki.

Najpierw wyrównał mocnym strzałem w zamieszaniu podbramkowym, a dziewięć minut przed końcem świetnie wybiegł do prostopadłego podania i nie dał szans bramkarzowi.



Polak opuścił boisko w 86. minucie, a po chwili jego zespół zdobył trzeciego gola, którym przypieczętował sukces.

Anderlecht może fetować 34. mistrzostwo Belgii w historii. Z kolei Teodorczyk ma na koncie już 22 gole i prowadzi w klasyfikacji najlepszych strzelców Jupiler Pro League.



Sporting Charleroi - Anderlecht Bruksela 1-3 (1-0)