Cracovia - Śląsk. Jan Urban: To mecz o wszystko

- Mecz z Cracovią jest meczem o wszystko - powiedział trener Śląska Wrocław Jan Urban na konferencji prasowej poprzedzającej piątkowy mecz w Krakowie. Początek starcia 28. kolejki o godzinie 18.

Śląsk w ostatnim meczu wygrał z Koroną Kielce (3-0) i wciąż ma realne szanse, żeby znaleźć się w pierwszej ósemce przed rundą finałową.

- Wszyscy zawodnicy są zdrowi. Mecz z Cracovią jest meczem o wszystko i nawet jeżeli wygramy z Cracovią, to mecz z Górnikiem Łęczna także będzie meczem o wszystko. I każdy mecz w rundzie zasadniczej taki będzie, jeżeli chcemy walczyć o pierwszą ósemkę - powiedział Urban

Czy utrata Miroslava Czovilo jest dla Cracovii dotkliwa?

- Cracovia pokazała, że potrafi grać bez Rakelsa i Czovilo, ale jest to ważny zawodnik dla nich i na pewno by im się przydał - stwierdził trener Śląska.

Urban odniósł się także do sytuacji szkoleniowca Cracovii.

- Rozumiem sytuację Jacka Zielińskiego, Cracovii i kibiców Cracovii, bo sam wiem z własnego doświadczenia jak to jest. Nie wiem, co tam się dzieje, powodów może być dużo, czasami w jakimś momencie zawodnicy po prostu nie wytrzymują presji i nie są w stanie grać na takim poziomie jak wcześniej, kiedy wszystko układało się dobrze. Cracovia ma wielki potencjał i może być znacznie wyżej w tabeli - powiedział.



Pojawiło się też pytanie o spotkanie Urbana z prezydentem Wrocławia Dutkiewiczem.

- Od czasu do czasu mamy takie spotkania, rozmawiamy na różne tematy sportowe, organizacyjne. Dobrze, że tak się dzieje, bo prezydent jest otwarty i chce wiedzieć co się w klubie dzieje, jak to wszystko wygląda. To jest ważne dla mnie i dla ludzi pracujących w klubie - podkreślił szkoleniowiec.

Trener Śląska cieszy się z dobrej postawy swoich piłkarzy w ostatnim meczu.



- Joan Roman jest w dobrej formie, dla mnie najlepszym zawodnikiem w ostatnim spotkaniu był Sito Riera. Z lepszej strony zaczyna się pokazywać także Ryota Morioka i to jest ważne dla nas. Ogólnie jesteśmy w dobrej formie - zakończył Urban.

