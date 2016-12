Charleroi - Anderlecht Bruksela w 21. kolejce Pro League

Sporting Charleroi podejmuje na własnym stadionie Anderlecht Bruksela w 21. kolejce belgijskiej Pro League. W ekipie gości od pierwszych minut gra Łukasz Teodorczyk.

Zdjęcie Łukasz Teodorczyk /Getty Images

Polski napastnik po przeprowadzce z Kijowa do Brukseli spisuje się fantastycznie. Do poniedziałkowego meczu zdobył już 15 bramek w lidze, będąc zdecydowany liderem klasyfikacji strzelców.

Spotkanie było bardzo zacięte, ale lepsze sytuacje stwarzali sobie gospodarze.

W 30. minucie po Anderlecht uratował Bram Nuytinck, który wybił piłkę z linii bramkowej po strzele Amary Baby.

Po zmianie stron Charleroi miało kolejną dobrą okazję, ale po uderzeniu Clémenta Tainmonta z dystansu piłka odbiła się od słupka.

Gospodarze atakowali, ale gola strzelili piłkarze z Brukseli.

Teodorczyk powalczył o górną piłkę na środku boska, trafiła ona do Sofiane'a Hanniego, który podciągnął ją lewą stroną i podał do polskiego napastnika, a ten minął Cristophe'a Diandy'ego i uderzeniem z pola karnego posłał futbolówkę do siatki.

To było 16. trafienie "Teo" w tym sezonie ligowym!



Sporting Charleroi - Anderlecht Bruksela 0-1 (0-0) - mecz trwa

Bramka - Teodorczyk (74.).