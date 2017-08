Championship. Aston Villa - Hull City 1-1. Asysta Grosickiego

Hull City Kamila Grosieckiego na inaugurację ligi zremisowało na wyjeździe z Astona Villą 1-1.

Hull City na Villa Park miało zacząć powrotny marsz do Premier League, ale mimo to z remisu mogą być zadowoleni.

Spotkanie od początku nie układało się po myśli gości, bo już w 7. minucie Gabriel Imuetinyan Agbonlahor dał Aston Villi prowadzenie.

Hull próbowało wyrównać, miało okazje, ale na wyrównanie musiało czekać aż do drugiej połowy.



W 62. minucie Kamil Grosicki dośrodkował do Jarrod Bowena, a zawodnik Hull huknął z woleja nie do obrony.



Goście mogli jednak przegrać, bo pod koniec Aston Villa przypuściła szturm. Jej gracze fatalnie jednak pudłowali, a raz obrońca Hull wybił piłkę niemal z linii bramkowej.



Grosicki został zmieniony w 90. minucie.





Aston Villa - Hull City 1-1