Carlos Tevez przechodzi z Boca Juniors do Shanghai Greenland Shenhua FC

Carlos Tevez został zawodnikiem Shanghai Greenland Shenhua FC. Według doniesień mediów 32-letni Argentyńczyk będzie najlepiej zarabiającym piłkarzem na świecie!

Zdjęcie Carlos Tevez /AFP

Tevez przenosi się do Azji z Boca Juniors Buenos Aires. Oficjalnie nie podano szczegółów transferu. Mówi się jednak, że zespół prowadzony przez Gusa Poyeta zapłacił za napastnika w granicach 70 milionów funtów, a tygodniówka dla Argentyńczyka może wynieść nawet 615 tysięcy funtów.

To czyni z Teveza piątego najdroższego piłkarza w historii, ale najlepiej zarabiającego na świecie!

Równocześnie transfer napastnika pobił azjatycki rekord, który od 23 grudnia należał do Oscara. Brazylijczyk za około 60 milionów funtów trafił z Chelsea Londyn do Szanghaj SIPG.

Tevez od 13. roku życia grał w piłkę w Boca Juniors, z którym wywalczył Copa Libertadores. Potem przeniósł się do Corinthians Sao Paulo, zdobywając tytuł. W 2006 roku trafił do Anglii, najpierw do West Ham United, następnie występował w Manchesterze United i Manchesterze City. Z oboma klubami z Manchesteru wywalczył mistrzostwa kraju, a z "Czerwonymi Diabłami" wygrał także Ligę Mistrzów. Przed trzema laty odszedł do Juventusu Turyn, gdzie dwukrotnie został mistrzem Włoch, skąd w 2015 roku wrócił do Boca Juniors, pomagając klubowi dwa razy triumfować w lidze.

"Powodzenia Carlitos. Zawsze zostaniesz w naszych sercach" - napisano w oświadczeniu wydanym przez Boca Juniors.