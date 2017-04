Były piłkarz Lecha, Derby Makinka, zginął w katastrofie lotniczej. "Szkoda, że nie został w Polsce"

Dzisiaj mija 24. rocznica jednej z największych w historii katastrof lotniczych z udziałem piłkarskiego zespołu. 27 kwietnia 1993 roku, u wybrzeży stolicy Gabonu Libreville, rozbił się samolot z reprezentacją Zambii na pokładzie. Zginęli wszyscy zawodnicy, a wśród nich były piłkarz Lecha Poznań Derby Makinka, który ledwie rok wcześniej biegał po boiskach naszej Ekstraklasy, będąc jednym z pierwszych graczy z Afryki w Polsce.

Zdjęcie Od lewej: Derby Makinka, Kalusha Bwalya i Whiteson Changwe /

Makinka urodził się 5 września 1965 roku w Salisbury, później Harare. Był reprezentantem Zambii, nietuzinkowym graczem. W 1988 roku zagrał na igrzyskach w Seulu. Wziął udział w meczu, który przeszedł do historii piłkarskich rozgrywek olimpijskich. W drugim spotkaniu grupy B seulskiego turnieju, Zambijczycy spotkali się z faworyzowaną Italią, w której nie brakowało klasowych zawodników. W bramce stał następca Dino Zoffa między słupkami Juventusu Stefano Tacconi, obroną rządził 49-krotny reprezentant Włoch Ciro Ferrara, w składzie był też doskonały boczny defensor Milanu Mauro Tassotti.

Reklama

19 września 1988 roku na stadionie w Gwangju, w obecności niespełna 10 tys. kibiców, doszło jednak do ogromnej sensacji. Niedoceniania jedenastka z południa Afryki ograła jednego z głównych pretendentów do medalu aż 4-0! Trzy bramki dla Zambijczyków strzelił ich gwiazdor Kalusha Bwalya, wtedy zawodnik belgijskiego Cercle Brugge, a potem gwiazda holenderskiego PSV Eindhoven. Swój udział w zwycięstwie miał też Makinka.

W meczu o wejście do strefy medalowej Zambia uległa późniejszemu brązowemu medaliście RFN, która w eliminacjach wyeliminowała "Biało-czerwonych". Dobra gra na turnieju olimpijskim zaowocowała w przypadku Makinki transferem do europejskiego klubu, a raczej do ZSRR. Wybrany w 1989 roku piłkarzem roku w swoim kraju zawodnik trafił do tadżyckiego Pamira Duszanbe. Nie nagrał się tam jednak wiele, więc powrócił do kraju.

Grał w klubie polskiego trenera

W przypadku jego kariery dużą rolę odegrał polski trener i menedżer Wiesław Grabowski. Pochodzący z Zabrza szkoleniowiec na Czarnym Lądzie wylądował na początku lat 80. W latach 1983-84 prowadził reprezentację Zambii. Potem przeniósł się do Zimbabwe. Do dzisiaj mieszka zresztą w Harare, jego żona Krystyna jest honorowym konsulem RP, a sąsiadują z wiekowym prezydentem kraju Robertem Mugabe.

Grabowski czterokrotnie był selekcjonerem reprezentacji Zimbabwe. Był też właścicielem i trenerem piłkarskiego klubu Darryn Textiles Africa United, przez który przetoczyła się plejada uzdolnionych zawodników, którzy potem robili karierę także w europejskich klubach. Gro z nich trafiło potem, dzięki kontaktom Grabowskiego, nad Wisłę. Wśród nich byli Prince Matore, Norman Mapeza, Gift Muzadzi, Lloyd Chitembwe, Shingi Kaondera, Dickson Choto, a także znacznie wcześniej Derby Makinka.

Na początku 1992 roku 26-letni wtedy piłkarz zagrał w reprezentacji swojego kraju na Pucharze Narodów Afryki w Senegalu. Zambijczycy doszli tam, podobnie jak cztery lata wcześniej podczas igrzysk w Seulu. do ćwierćfinału, gdzie po dogrywce ulegli późniejszemu triumfatorowi, Wybrzeżu Kości Słoniowej 0-1. Niedługo potem Makinka przyleciał do Polski. Trafił do najlepszej wtedy klubowej jedenastki w naszym kraju, jakim był Lech. Poznaniacy walczyli o mistrzostwo Polski, ich trenerem był Henryk Apostel.

- Grał u mnie w Akademii. Klub Darryn Textiles Africa United zmienił potem nazwę na DT Africa United, co znaczyło Don't Tricks, nie oszukuj. To ze względu na zmiany nazwisk, wieku. Nie tolerowaliśmy takiego postępowania. Dzięki moim kontaktom do Polski poleciał Makinka i Gift Muzadzi, który później był bramkarze Lecham - tłumaczy Interii Grabowski.

Rok wcześniej niż Makinka w naszym kraju znalazł się jego rodak Noel Sikhosana. O jego perypetiach pisaliśmy w Interii niedawno. Sikhosana przyleciał do Polski w marcu 1991 roku namówiony na grę w Polsce przez byłego bramkarza Wisły Roberta Gaszyńskiego, który wcześniej grał z nim w południowoafrykańskim Wits University. Nie zadomowił się jednak, mimo starań swojego polskiego przyjaciela, w naszym kraju i szybko wrócił do domu. W barwach Wisły Kraków zaliczył ledwie jeden ligowy występ. Sikhosana został pierwszym graczem z Afryki, który zagrał w naszej Ekstraklasie. Kolejnym był jego rodak Makinka, pierwszy gracz rodem z Afryki w barwach Lecha.

Zdjęcie Wiesław Grabowski sprowadził Derby Makinkę do Polski / Michał Zichlarz / INTERIA.PL

Mięso białe od soli

W naszej Ekstraklasie zadebiutował 11 kwietnia 1992 roku w meczu Lecha z Pegrotourem Dębica. Zmierzający wtedy po tytuł mistrza Polski "Kolejorz" wygrał 3-0. W 54. minucie Makinka zastąpił na boisku Jacka Dębińskiego. Tydzień później ponownie zastąpił Dębińskiego, tyle, że już w 21. minucie spotkania ze Stalą Mielec na wyjeździe (1-0). W mistrzowskim składzie "Kolejorza" pojawił się jeszcze 10 maja 1992 roku w remisowym meczu z Hutnikiem w Krakowie 2-2.

- Ciężko coś więcej mi o nim powiedzieć. Sam byłem wtedy młodym zawodnikiem, dopiero wchodzącym do zespołu i koncentrującym się na swoich występach. Lech był wtedy na topie, więc ciężko było mu wejść do składu, tym bardziej, że w formacji ofensywnej grali wtedy tacy piłkarze, jak Andrzej Juskowiak, Mirosław Trzeciak, Jerzy Podbrożny czy Kazimierz Moskal. Pewni starsi ode mnie gracze mogliby o nim powiedzieć coś więcej - wspomina dzisiaj Jacek Dembiński, wtedy zaliczający swój pierwszy sezon w Ekstraklasie, w której rozegrał w sumie 304 mecze i zdobył 95 bramek.

- Jakim był zawodnikiem? Bardzo technicznym. Rzucało się jednak w oczy to, że był słaby fizycznie, co w naszej "fizycznej" lidze było sporym minusem. Zapamiętałem go jako megawesołego i radosnego gościa. Cały czas uśmiechnięty, zadowolony i pozytywnie nastawiony, taka otwarta osoba. Później trafiało do nas wielu innych czarnoskórych graczy, często leniwych, on był inny, szybko wkomponował się do drużyny, w której panowała zresztą wspaniała atmosfera. Jakoś wtedy miałem dużo na głowie, rodziło się nam dziecko, więc nie miałem głowy się z nim zaprzyjaźnić, ale jak mówię, z wejściem do drużyny nie miał problemów - podkreśla wtedy podstawowy obrońca Lecha Przemysław Bereszyński.

Ten były świetny defensor "Kolejorza" zapamiętał też Makinkę z innego powodu... - Niesamowite było to, jak solił mięso. Używał przy tym tyle soli, że było ono praktycznie białe. Na nasze pytania, dlaczego tak robi, odpowiadał, że u niego w kraju robi się tak dlatego, żeby się nie psuło - wspomina obecny trener zespołu Warty Poznań grającego w Centralnej Lidze Juniorów.

Pomylili benzynę z ropą?

W Polsce jego przygoda skończyła się na ledwie trzech ligowych występach. Potem wyjechał i zarabiał w saudyjskim Al-Ittifaq. Z reprezentacją swojego kraju walczył też o historyczny awans do finałów mistrzostw świata w Stanach Zjednoczonych w 1994 roku.

- Do Polski przyjechał w wieku 27 lat. Nie był to dobry moment na budowanie kariery. Kiedy jeszcze pojawiła się oferta gry z klubu z Arabii Saudyjskiej, który oferował 200 tys. dolarów za sezon, to wiadomo było, że nie zostanie w Polsce. A szkoda, bo może gdyby dalej grał w Lechu, to nie zginąłby w późniejszej katastrofie... - mówi smutno Wiesław Grabowski.

27 kwietnia 1993 roku "Miedziane Pociski", bo tak na Czarnym Lądzie woła się na reprezentację Zambii, leciały na mecz w eliminacjach MŚ z Senegalem. Już w trakcie pierwszego międzylądowania z Lusaki do Brazzaville pojawiły się problemy z wysłużoną maszyną Zambijskich Sił Powietrznych de Havilland Canada DHC-5D Bufflo. Samolot był wiekowy, w użyciu od 1975 roku. Od końca 1992 roku przez kilka miesięcy nie był w użyciu, a ostatnie sprawdziany przed feralnym lotem do Dakaru wykazały sporo defektów. Mimo to zdecydowano się na lot. W maszynie siedziało 30 osób, pięcioosobowa załoga, a także piłkarze, trenerzy, działacze, lekarz i jeden dziennikarz.

Kilka minut po starcie z drugiego międzylądowania w Libreville zapalił się jeden z silników. Zmęczony pilot wyłączył nie ten silnik co trzeba, przez co maszyna straciła moc i runęła w wody Atlantyku, 500 metrów od wybrzeża Libreville... Była godzina 23.44 miejscowego czasu. Zginęło 30 osób na pokładzie, w tym Derby Makinka.

- Znałem 99 procent piłkarzy, którzy zginęli w tym wypadku. Wcześniej prowadziłem nie tylko pierwszą reprezentację Zambii, ale także zespół do lat 20, z którym wygraliśmy turniej dla młodzieżowych drużyn z południa kontynentu. To była bardzo fajna drużyna, w której nie brakowało indywidualności.

Różne rzeczy słyszało się potem. Także takie, że pomylono benzynę z ropą, co miało być przyczyną katastrofy. Uczestniczyłem potem w pamiątkowej ceremonii i było to przygnębiające dla mnie przeżycie. Znałem przecież tych chłopaków, trenowałem ich. Graliśmy potem z olimpijska reprezentacją Zimbabwe, którą prowadziłem z Zambią i też przypominam sobie to, że było to smutne spotkania - przywołuje tamte chwile doświadczony i utytułowany polski szkoleniowiec.



Zdjęcie Żołnierze i ratownicy na miejscu katastrofy samolotu z piłkarzami Zambii / AFP

Niewyjaśnione przyczyny katastrofy. "Mocno to przeżyliśmy"

Najbliżsi tych, którzy zginęli w katastrofie 27 kwietnia 1993 roku, do dziś domagają się od władz Zambii wyjaśnienia wszystkich przyczyn. Wśród nich sa trzy córki Derby Makinki: Diana, Debbie i Debby. Od lat domagają się one od władz swojego kraju pełnego raportu dotyczącego przyczyn lotniczej katastrofy, w której zginął ich ojciec. Bezskutecznie...

- Nie było jeszcze wtedy internetu, więc dochodziły do nas szczątkowe informacje na temat katastrofy, w której zginął ktoś, kto jeszcze rok wcześniej z nami grał. I choć wtedy nie był już zawodnikiem Lecha, to mocno to przeżyliśmy - mówi były kolega Makinki z boiska Przemysław Bereszyński.

- Każdy z nas gdzieś poza klubem dowiedział się o wszystkim. Była to smutna sprawa - dodaje Jacek Dembiński.

Wypadku uniknął najlepszy w historii gracz Zambii Kalusha Bwalya, który akurat na mecz z Senegalem miał lecieć z Europy, grał wtedy w PSV Eindhoven. - Gdyby Makinka dalej grał w Polsce, to jak Bwalya, który leciał na ten mecz z Brukseli, uratowałby życie - uważa dzisiaj trener Grabowski.

Rok po lotniczej katastrofie Zambijczycy z Bwalyą w składzie, wywalczyli wicemistrzostwo kontynentu, przegrywając w finale Pucharu Narodów Afryki tylko z Nigerią. Trzy lata temu nakręcono film o tamtym smutnym wydarzeniu, pod tytułem "Eighteam". Tytuł filmu nie był przypadkowy. W katastrofie pod Libreville zginęło 18 graczy, a osiemnaście lat później Zambia zdobyła swoje pierwsze mistrzostwo kontynentu. W finale PNA "Miedziane Pociski", prowadzone przez francuskiego szkoleniowca Herve Renarda, pokonały w serii karnych Wybrzeże Kości Słoniowej. Potrzebnych do tego było 18 jedenastek...

Michał Zichlarz