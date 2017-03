Bułgaria - Holandia 2-0. Pierre van Hooijdonk: To wstyd i hańba najgorszego rodzaju

- To wstyd i hańba najgorszego rodzaju - podsumował sobotnie spotkanie Holandii z Bułgarią (0-2), były napastnik reprezentacji "Oranje" Pierre van Hooijdonk.

Zdjęcie Danny Blind opuszcza lotnisko w Amsterdamie po powrocie z Bułgarii /AFP

W sobotę "Oranje" przegrali 0-2 z Bułgarią po dwóch golach Spasa Delewa z Pogoni Szczecin. Holenderska prasa nie zostawia suchej nitki na selekcjonerze i zawodnikach zespołu, który niespełna trzy lata temu zdobył brązowy medal mistrzostw świata.

"De Telegraaf" napisał o dramatycznym debiucie 17-letniego Matthijsa De Ligta, który rozpoczął mecz w wyjściowym składzie. Wychowanek Ajaksu popełnił jednak błędy przy straconych bramkach i na drugą połowę już nie wyszedł.



- To wstyd i hańba najgorszego rodzaju. Gdy widzisz, jak ogrywa cię 71. drużyna świata, to nie da się na to patrzeć. Trener zaryzykował i przegrał. Zawiódł kolektyw. Ten występ był po prostu bardzo słaby - powiedział po meczu Pierre Van Hooijdonk, który w latach 1994-2004 rozegrał 46 meczów w reprezentacji i strzelił 14 goli.



Od odpowiedzialności za wynik w Sofii nie uciekali czołowi zawodnicy Holandii oraz selekcjoner Danny Blind.



- Muszę wszystko przemyśleć. Mój pracodawca również. Jesteśmy rozczarowani - mówił po meczu trener "Oranje", który zastanawia się nad rezygnacją z funkcji piastowanej od lipca 2015 roku.

- To źle, że wielcy piłkarze nie są w stanie pokazać tego, czego od nich wymagam. Nie może tak dalej być. Muszę przemyśleć także swoje ruchy. Należy spojrzeć w lustro i odpowiedzieć sobie na kilka pytań - dodał trener Holendrów.



- Przyjechaliśmy tutaj z dobrym nastawieniem, ale wszystko stało się naszym koszmarem. Teraz nic nie ma sensu. Razem wygrywamy i razem przegrywamy, siedzimy w tym bagnie po uszy. Nie wiem, co mogę więcej powiedzieć - stwierdził po meczu Arjen Robben.



Po porażce z Bułgarią, Holandia zajmuje dopiero czwarte miejsce w grupie A eliminacji mundialu w Rosji. "Oranje" zdobyli zaledwie siedem punktów w pięciu spotkaniach - gorsi są jedynie Białorusini i Luksemburczycy. W czerwcu, brązowi medaliści MŚ w Brazylii podejmą Luksemburg.