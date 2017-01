Brazylia - Kolumbia 1-0. Zagrali dla Chapecoense

Brazylia pokonała Kolumbię 1-0 w Rio de Janeiro w towarzyskim meczu, z którego ponad 300 tysięcy funtów trafi do rodzin ofiar katastrofy samolotowej, w której zginęli m.in. piłkarze i przedstawiciele sztabu klubu Chapecoense.

Zdjęcie Uroczystość przed meczem Brazylia - Kolumbia. Pierwsi z lewej to ocalali z katastrofy /AFP

Czterech ocalałych - trzech zawodników i komentator radiowy - zostało zaprezentowanych przed spotkaniem, które odbyło się na Stadionie Olimpijskim.

Jedynego gola strzelił Dudu, który trafił do siatki po uderzeniu głową w 47. minucie.

Do katastrofy doszło 28 listopada ubiegłego roku, kiedy drużyna Chapecoense udawała się do Kolumbii na pierwszy mecz w ramach finału Copa Sudamericana. Przeżyło ją zaledwie sześć osób z 77 na pokładzie. 43 z nich to byli piłkarze i sztab brazylijskiego klubu.

Chapeconse w sobotę 21 stycznia rozegrało pierwszy mecz od czasu tragedii, remisując z Palmeiras Sao Paolo 2-2. Klub odbudował skład, pozyskując 22 nowych piłkarzy, którzy w większości zostali wypożyczeni z innych zespołów.

Bramka - Dudu (47.).