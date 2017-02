Branislav Ivanović podpisał kontrakt z Zenitem Sankt Petersburg

Obrońca Chelsea Londyn, Branislav Ivanović podpisał 2,5-letni kontrakt z Zenitem Sankt Petersburg.

Zdjęcie Ivanović w barwach Chelsea grał przez dziewięć lat /AFP

- Jestem zmotywowany i myślę, że mogę grać jeszcze przez długi czas na najwyższym poziomie - powiedział Ivanović, cytowany na oficjalnej stronie rosyjskiego klubu. Zenit jest obecnie wiceliderem tamtejszej ekstraklasy.

Dla serbskiego piłkarza to powrót do rosyjskiej ligi. W latach 2006-2007 występował w Lokomotiwie Moskwa.

W styczniu 2008 roku przeszedł do Chelsea Londyn, gdzie przez prawie dziesięć lat należał do czołowych piłkarzy "The Blues". Wywalczył z londyńskim klubem m.in. dwukrotnie mistrzostwo Anglii (2010, 2015), w 2012 roku triumfował w Lidze Mistrzów, a rok później w Lidze Europejskiej. Jego umowa z Chelsea miała wygasnąć po tym sezonie.

W reprezentacji Serbii Ivanović rozegrał dotychczas 92 mecze i zdobył 12 bramek.

W Rosji i m.in. w Polsce - w przeciwieństwie do Europy Zachodniej - trwa w lutym okres transferowy.