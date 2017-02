Bramkarz Ghany ukarany za krytykę kibiców

​Bramkarz Ghany Brimah Razak został ukarany przez krajową federację grzywną w wysokości 2500 dolarów za zamieszczenie na jednym z portali społecznościowych mocnej w słowach krytyki wobec fanów, którzy nieprzychylnie komentowali jego występy w Pucharze Narodów Afryki.

Zdjęcie Brimah Razak (z piłką) /Fared Kotb /Getty Images

Kara finansowa nie przekreśla jego udziału w spotkaniu półfinałowym, w którym Ghana zmierzy się w czwartek z Kamerunem. Razak w swojej przemowie wysyłał fanów, krytycznych wobec jego gry w PNA, "do diabła". W środę o finał zagrają Burkina Faso i Egipt (siedmiokrotny triumfator).



29-letni zawodnik przeprosił już za swoje zachowanie pisemnie na profilu społecznościowym, ale władze federacji Ghany zasugerowały, by uczynił to również publicznie.



Ghana powalczy w Gabonie o dziesiąty finał PNA. Jest zespołem najczęściej goszczącym w tej fazie rozgrywek afrykańskiego kontynentu. Od 2008 roku "Czarne Gwiazdy" w najlepszej czwórce są już po raz szósty, ale na triumf czekają od 1982 roku. Drużyna ta zwyciężała także w 1963, 1965 i 1978.



Kamerun wygrywał rywalizację w 1984, 1988, 2000 i 2002 roku. Siedem lat temu obie drużyny również spotkały się w półfinale, a górą były "Nieposkromione Lwy". W ćwierćfinałach Ghana pokonała Demokratyczną Republikę Konga 2:1, a Kamerun po rzutach karnych wyeliminował Senegal.

Reklama