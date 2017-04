Boniek w Komitecie Wykonawczym UEFA. Tomaszewski: Zbyszek na to zasłużył

Zbigniew Boniek, podczas kongresu UEFA w Helsinkach, został wybrany do Komitetu Wykonawczego europejskiej unii piłkarskiej. - Zasłużył na to przez prezesowanie znienawidzonemu związkowi piłki nożnej, jakim był, dopóki on nie objął sterów - powiedział na antenie TVP Info Jan Tomaszewski.

Zdjęcie Jan Tomaszewski (z lewej) i Zbigniew Boniek /Andrzej Iwańczuk /Reporter

W skład Komitetu Wykonawczego UEFA wchodzi prezydent i 15 członków. Do ich obowiązków należy np. wybór organizatorów najważniejszych imprez, w tym mistrzostw Europy, finałów Ligi Mistrzów i Ligi Europejskiej, ale także m.in. rozdział środków pomocowych.

- Już podczas losowania grup eliminacyjnych Euro 2016 widziałem, jaką Zbyszek cieszył się estymą, szacunkiem wśród przywódców europejskiej piłki - mówił Tomaszewski, który jest wielkim zwolennikiem działalności Bońka.

- Otrzymał 45 głosów i to świadczy o tym, że polska piłka jest szanowana. Dzięki niemu nasza piłka awansowała do pierwszej "15" na świecie - podkreślił były bramkarz reprezentacji Polski.

- Polska piłka stał się transparentna, stała się wzorem dla UEFA. Boniek ukrócił "fryzjerskie" mecze - mówił.

- Komitet Wykonawczy to jest biuro polityczne europejskiej piłki, tam się podejmuje najważniejsze decyzje. Polska zasługuje, żeby mieć po 50 latach swojego przedstawiciela w najważniejszym gremium - zaznaczył Tomaszewski.

- Podobało mi się to, co Zbyszek powiedział o Europie dwóch prędkości. Zgadzam się z nim, że piłka musi być równa dla wszystkich - dodał.

- Jestem przekonany, że już niedługo będziemy mieli finał Ligi Mistrzów u nas. Boniek będzie również jednym z decydentów, może wciśnie naszych przedstawicieli do różnych europejskich komórek - powiedział.

- To jest dla mnie nobilitacja nie tylko Zbyszka Bońka, ale całej polskiej piłki - podsumował.



