Białoruś - Polska 0-4 w towarzyskim meczu piłkarskim kobiet

Przygotowująca się do eliminacji mistrzostw świata piłkarska reprezentacja Polski kobiet pokonała w Mińsku Białoruś 4:0 (2:0). Bramki: Ewa Pajor (64,70), Agata Guściora (20), Agnieszka Winczo (27).

Zdjęcie Ewa Pajor (nr 9) /Fot. Bartłomiej Zborowski /PAP

Cztery dni wcześniej zespół trenera Miłosza Stępińskiego w Pruszkowie pokonał również w towarzyskim spotkaniu Finlandię 1:0 po trafieniu Pajor.

Reklama

Wtorkowy pojedynek był rewanżem za listopadowy mecz w Łęcznej, który polskie piłkarki też wygrały 4:0.

Na początku marca Polki wygrały turniej w tureckim Kargicak, gdzie pokonały Kosowo 5:0 i Turcję 2:1 oraz zremisowały z Rumunią 2:2. Biało-czerwone przygotowują się do rozpoczynających się we wrześniu kwalifikacji mistrzostw świata 2019 we Francji. Losowanie grup eliminacyjnych odbędzie się 25 kwietnia - Polki są w trzecim koszyku.

W marcowym notowaniu FIFA Polska została sklasyfikowana na 31. miejscu, Finlandia na 28., a Białoruś 49. Kolejne towarzyskie mecze Polki rozegrają w czerwcu, kiedy zmierzą się na wyjeździe z Ukrainą i u siebie z Litwą.

Stępiński przejął kadrę latem 2016 od Wojciecha Basiuka i na razie nie przegrał. Zadebiutował 20 września podczas wygranego 4:0 meczu z Mołdawią we Włocławku, którym Polki zakończyły eliminacje do mistrzostw Europy 2017. Zajęły w grupie trzecie miejsce za Szwecją oraz Danią i nie awansowały do finałów ME w Holandii.