Atletico Madryt - Napoli w Audi Cup NA ŻYWO

Napoli gra z Atletico Madryt w prestiżowym meczu turnieju Audi Cup. W podstawowym składzie Włochów wystąpi Arkadiusz Milik. Zapraszamy na relację na żywo do Interii.

Zdjęcie Arkadiusz Milik (z prawej) /AFP

Organizatorem dwudniowego turnieju jest Bayern Monachium, który w drugim półfinale zmierzy się z Liverpoolem.

Z kolei Napoli o awans do finału zmierzy się z Atletico. We włoskim zespole od pierwszej minuty gra Arkadiusz Milik, a na ławce jest Piotr Zieliński.



Z początku lekką przewagę ma Napoli, które konstruuje atak pozycyjny, ale przy defensywie Atletico nie jest to łatwe.

W 11. minucie Napoli miało rzut wolny z ok. 25 metrów. Do piłki podszedł Insigne, ale uderzył w mur.





Atletico Madryt - Napoli 0-0 Trwa I połowa