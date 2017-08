Atletico Madryt - Napoli 2-1 w Audi Cup

Napoli przegrało z Atletico Madryt 1-2 w prestiżowym meczu turnieju Audi Cup. Arkadiusz Milik zagrał 68 minut i zmarnował rzut karny. Zmienił go Piotr Zieliński.

Zdjęcie Arkadiusz Milik (z prawej) /AFP

Z początku lekką przewagę miało Napoli, które konstruowało atak pozycyjny.

W 11. minucie Napoli miało rzut wolny z ok. 25 metrów. Do piłki podszedł Insigne, ale uderzył w mur.



Pięć minut później zablokowany został strzał Callejona.

W 25. minucie kapitalną okazję miało Atletico. Filipe Luiz precyzyjnie uderzył głową, jego strzał odbił Reina. Bramkarz Napoli poradził sobie także z dobitką Torresa.



W 34. minucie świetną okazję miał Arkadiusz Milik. Reprezentant Polski podszedł do rzutu karnego (podyktowany za faul Savicia na Callejonie), uderzył dość mocno, ale Oblak zdołał odbić uderzenie!

Tuż przed przerwą Napoli znów mogło wyjść na prowadzenie, ale po raz kolejny świetnie interweniował Oblak, tym razem po strzale Insigne.



W 55. minucie na uderzenie zdecydował się Griezmann, ale strzelił nad bramką.

Dwie minuty później prowadziło jednak Napoli - Callejon pięknym i precyzyjnym uderzeniem z powietrza pokonał Oblaka.







W 64. minucie Napoli znów miało okazję. ale przy strzale z rzutu wolnego kolejny raz świetnie spisał się Oblak.

W 68. minucie Napoli przeprowadziło pięć zmian. Boisko opuścił Milik, a na murawie pojawił się Zieliński.



Pięć minut później mógł wyrównać Godin, ale z czterech metrów głową uderzył nad poprzeczką!

W 72. minucie było już 1-1. Griezmann wdarł się w pole karne, zagrał do Torresa, a ten z siedmiu metrów nie dał szans Reinie.

Atletico wzięło się do gry i efekt przyszedł w 82.minucie. Piłka po rzucie rożnym trafiła do Vietto, a Argentyńczyk końcówką buta skierował ją do siatki i było 2-1 dla Hiszpanów.

W 90. minucie drugą żółtą kartkę za faul otrzymał Godin i Atletico kończyło w dziesięciu, ale zdołało utrzymać wynik.



Organizatorem dwudniowego turnieju jest Bayern Monachium, który w drugim półfinale zmierzy się z Liverpoolem.

Atletico Madryt - Napoli 2-1 (0-0)

Bramki: Torres (72.), Vietto (82.) - Callejon (57.)