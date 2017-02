Arsene Wenger z wiadomością od zarządu: Jeszcze 12 sezonów i wylatujesz!

Zarząd Arsenalu Londyn wystosował pismo do trenera Arsene’a Wengera, w którym ostrzegł go o możliwości zwolnienia, jeśli ten nie zdobędzie mistrzostwa Anglii przez... kolejnych dwanaście sezonów. Przewrotny komunikat jest odpowiedzą na żądania fanów, którzy rozżaleni wynikami, domagają się dymisji szkoleniowca.

Zdjęcie Arsene Wenger jest menedżerem Arsenalu od 1996 roku /IAN KINGTON /

Klub dał francuskiemu menedżerowi czas do 2029 roku, by ten poprowadził w końcu klub do zwycięstwa w Premier Leauge. W innym wypadku - będzie musiał ponieść konsekwencje. Jeżeli obecnego sezonu Arsenal nie zakończy na szczycie tabeli - a wszystko wskazuje, że tak się nie stanie - to będzie już 12. kolejnym sezonem bez zdobytego mistrzostwa.

Bezprecedensowy komunikat jest w istocie wyrażeniem pełnego zaufania wobec Wengera, który ostatni raz poprowadził klub do mistrzostwa w sezonie 2004/05. Arsenal powoli zmniejsza też przepaść w budżecie, jaka jeszcze niedawno dzieliła go od Chelsea, czy klubów z Manchesteru, ale wciąż nie może równać się z nimi pod tym względem.

Głos w sprawie zabrał sam dyrektor generalny londyńskiego zespołu, Ivan Gazidis: - Klub nie może funkcjonować w ten sposób. Potrzebujemy rozwoju i musi on nastąpić jeszcze w tej dekadzie - powiedział.

Wypytywany przez angielskie media, dalej żartował w podobnym tonie: - W przypadku zwolnienia Wenger będzie miał dopiero 79 lat i najlepsze lata pracy dopiero przed sobą. Być może powinien rozejrzeć się za innym klubem - dodał.

Komunikat rozpoczął falę żartów na temat długoletniej pracy Francuza w "Kanonierach".

- Denerwuję mnie ta polityka ciągłego zwalniania trenerów. Wenger potrzebuje czasu, żeby zbudować drużynę, a potem kolejną i kolejną. W 2021 roku kontrakty podpisać będą mogli synowie Jack’a Wilshere’a i Abou Diaby’ego. To powinno tchnąć nowego ducha w zespół - możemy przeczytać w uwagach komentujących.

Menedżer objął swoje stanowisko w 1996 roku i piastuje je nieprzerwanie przez 11 lat. W tym czasie trzykrotnie zdobył mistrzostwo Anglii, w sezonach 1997/98, 2000/01 oraz 2004/05. Dotarł też do finału Ligi Mistrzów, kiedy to w 2006 roku jego zespół uległ Barcelonie 1-2.