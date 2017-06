Arda Turan zakończył karierę w reprezentacji Turcji

Turecki pomocnik Barcelony i kapitan narodowej reprezentacji Arda Turan poinformował, że zakończył reprezentacyjną karierę. Co ciekawe, kilka godzin wcześniej doniesiono, że zaatakował w samolocie dziennikarza i został wyrzucony ze zgrupowania kadry.

Zdjęcie Arda Turan /AFP

Do incydentu doszło po towarzyskim meczu Turcji z Macedonią w Skopje (0-0). Piłkarz Barcelony wraz z kolegami lecieli na zgrupowanie do Słowenii w towarzystwie m.in. popularnego w Turcji dziennikarza Bilala Mesego. Turanowi nie spodobał się artykuł napisany przez doświadczonego pracownika gazety "Milliyet", więc zawodnik złapał go za szyję i obraził.

Według doniesień tureckich mediów, za to zachowanie Turan został wyrzucony ze zgrupowania w miejscowości Koper, gdzie drużyna narodowa przygotowuje się do niedzielnego spotkania eliminacji mistrzostw świata z Kosowem.

- Nadszedł czas, żeby zakończyć karierę reprezentacyjną. Czy czuję żal? Nie, ani trochę, jest mi lżej. Uwielbiam swój kraj, swoją flagę, ale zawsze powtarzałem: chcecie, żebym odszedł? To odchodzę - powiedział na konferencji prasowej, po czym opuścił salę, nie czekając na pytania.

Turan rozegrał w drużynie narodowej 96 meczów, w których zdobył 17 bramek.

Po pięciu kolejkach eliminacji MŚ Turcja jest czwarta w grupie I. Ma osiem punktów, a prowadząca Chorwacja zgromadziła 13.