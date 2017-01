Anwar El-Ghazi trafi do Lille?

Napastnik Ajaksu Amsterdam, Anwar El-Ghazi znalazł się na celowniku OSC Lille - donoszą włoskie media. Holender, który posiada marokański paszport ustalił już szczegóły kontraktu i w przyszłym tygodniu ma podpisać umowę z francuskim klubem. Ajax Amsterdam to rywal Legii Warszawa w 1/16 finału Ligi Europejskiej.

Zdjęcie Anwar El-Ghazi (z lewej) podczas meczu Ligi Europejskiej ze Standardem Liege /AFP

21-letni El-Ghazi był uważany za jeden z największych talentów amsterdamskiego klubu. W obecnym sezonie spisuje się jednak poniżej oczekiwań, dlatego holenderski klub zdecydował się przyjąć jedną z wielu ofert, które otrzymał ws. zawodnika.

Pierwotnie najbliżej pozyskania El-Ghaziego było Lazio Rzym, ale to Lille miało zaproponować mu atrakcyjniejsze warunki umowy. Wstępne porozumienie osiągnęły również kluby, a do finalizacji transferu ma dojść w przyszłym tygodniu.

21-latek rozegrał w tym sezonie 22 spotkania, w których strzelił 6 bramek i zaliczył cztery asysty. Portal transfermarkt.de wycenia zawodnika na 7 milionów euro i prawdopodobnie tyle zapłaci za niego francuski klub.

Ajax Amsterdam to rywal Legii Warszawa w 1/16 finału Ligi Europejskiej. Zimą holenderski klub opuścili już Riechedly Bazoer (trafił do VfL Wolfsburg) i Nemanja Gudelj (dołączył do chińskiego Tianjin Teda).