Anderlecht Bruksela - Zulte Waregem 4-2. Asysta Teodorczyka

W 26. kolejce ligi belgijskiej Anderlecht Łukasza Teodorczyka wygrał 4-2 z Zulte Waregem. Polak spędził na boisku 90 minut i zanotował asystę przy bramce na 3-1 dla "Fiołków" autorstwa Youriego Tielemansa.

Zdjęcie Sofiane Hanni celebruje swojego gola na 1-1 w meczu z Zulte Waregem /AFP

Spotkanie lepiej rozpoczęli zawodnicy Zulte Waregem. Już w drugiej minucie spotkania piłkę do siatki skierował Mbaye Leye, który zbiegł z futbolówką do środka i strzałem w długi róg pokonał Franka Boeckxa.

Reklama

W 18. minucie meczu do głosu doszli piłkarze Anderlechtu. Z dystansu uderzał Hanni, jednak z jego próbą poradził sobie bez większych problemów Sammy Bossut.



Cztery minuty później Sofiane Hanni był już bardziej skuteczny. Świetnie opanował piłkę po dośrodkowaniu z rzutu wolnego i potężnym wolejem nie dał żadnych szans golkiperowi gości, doprowadzając tym samym do wyrównania.



Po bramce na 1-1 piłkarze Anderlechtu ruszyli do kolejnych ataków. Swoje szanse na zdobycie gola mieli Chipciu i Hanni, jednak zawodnikom "Fiołków" zabrakło precyzji.



W 42. minucie spotkania świetnie z prawej strony boiska w pole karne dośrodkował Hanni, a akcje dobrze zamknął Massimo Bruno, wyprowadzając gospodarzy na prowadzenie.



Chwilę po rozpoczęciu drugiej części spotkania było już 3-1. Dobrze zachował się Łukasz Teodorczyk, który wyłożył futbolówkę Youriemu Telemansowi, a ten pewnie umieścił ją w siatce.



W 53. minucie goście zdołali zdobyć bramkę kontaktową. Rzut karny na bramkę zamienił bowiem Mbaye Leye, zdobywając tym samym swoją drugą bramkę w tym spotkaniu.



Piętnaście minut później prowadzenie drużyny z Brukseli powinien powiększyć Teodorczyk. Reprezentant Polski nie wykorzystał jednak sytuacji sam na sam z Bossutem.



W końcówce "Teo" miał jeszcze jedną sytuację do zdobycia gola. Tym razem po błyskawicznej kontrze Anderlechtu Hanni świetnie podał do Polaka, ale ten z dwóch metrów strzelił wprost w bramkarza rywali.



W 90. minucie wynik spotkania ustalił Alexandru Chipciu, wykorzystując dobrą wrzutkę Tielemansa.



Anderlecht zajmuje drugie miejsce w tabeli, mając tyle samo punktów, co prowadzące Club Brugge. Ekipa z Brugii rozegrała jednak o jeden mecz mniej od zespołu "Fiołków".





Anderlecht Bruksela - Zulte Waregem 4-2 (2-1)

Bramki: 0-1 Leye (2.), 1-1 Hanni (22.), 2-1 Bruno (42.), 3-1 Tielemans (46.), 3-2 Leye (52. - karny), 4-2 Chipciu (90.)