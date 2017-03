Altinordu SK. Seyit Oezkan: Nie sprowadzilibyśmy Messiego nawet, jakby chciał grać u nas za darmo

- Nawet, gdyby Messi chciał grać za darmo dla Altinordu, z całą pewnością odrzucilibyśmy taką możliwość. Wierzymy w młodych Turków i dlatego to oni otrzymują szanse - powiedział prezes Altinordu SK, Mehmet Seyit Oezkan, cytowany przez portal "Goal.com".

Zdjęcie - Messi nie miałby szans w klubie z Izmiru - deklaruje prezes Seyit Oezkan /AFP

Wydawało się, że nie ma na świecie klubu, który nie chciałby mieć Lionela Messiego w drużynie, ale okazuje się, że to nieprawda.



Mehmet Seyit Oezkan (prezes Altinordu Izmir) zadeklarował, że nie chciałby mieć Argentyńczyka w zespole. - Nawet, gdyby Messi chciał grać za darmo dla Altinordu, z całą pewnością odrzucilibyśmy taką możliwość. Wierzymy w młodych Turków i dlatego to oni otrzymują szanse - powiedział.

Klub z Izmiru występuje w drugiej lidze, ale ma swoje zasady. Władze postawiły na rozwój młodzieży, a akademia Altinordu uchodzi za jedną z najlepszych nad Bosforem. Celem klubu jest awans do tureckiej Superligi. - Naszym celem jest awans do ekstraklasy, a w 2023 roku, na stulecie, chcielibyśmy wywalczyć awans do europejskich pucharów - deklaruje prezes.

Altinordu SK zajmuje 9. miejsce w tabeli "Ligi A" (II poziom rozgrywkowy w Turcji). W 22 spotkaniach zdobył 28 punktów i traci zaledwie trzy "oczka" do miejsca, które gwarantuje start w barażach o awans. W latach 60. XX wieku Altinordu rozegrał 10 sezonów w najwyższej klasie rozgrywkowej.



Lionel Messi jest wychowankiem Barcelony, z którą zdobył m.in. cztery Puchary Europy i osiem mistrzostw Hiszpanii. Z reprezentacją Argentyny dotarł do finału MŚ w 2014 roku. W swoim dorobku ma także cztery "Złote Piłki FIFA".