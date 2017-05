Aleksiej Korotajew miał kupić akcje Rody Kerkrade. Trafił do aresztu

Aleksiej Korotajew miał kupić część udziałów w holenderskim klubie piłkarskim Roda Kerkrade. Biznesmen został jednak aresztowany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Zdjęcie Aleksiej Korotajew /AFP

Nie dojdzie zatem to transakcji sprzedaży mniejszościowego pakietu akcji Rody - poinformował klub, który wstrzymał operację. Rosyjsko-szwajcarski biznesmen trafił do aresztu.

"Roda JC tymczasowo zawiesza transakcje z A. Korotajewem" - głosi komunikat.

Doradcą Rosjanina miał być w Rodzie były zawodnik m.in. Realu Madryt, Arsenalu i Chelsea Londyn, 38-letni Francuz Nicolas Anelka.

Klub zajmuje obecnie 15. lokatę w 18-zespołowej holenderskiej Eredivisie, ostatnią, która nie grozi spadkiem.

Firma Rosjanina ogłosiła, że do aresztowania biznesmena doszło z powodu nieporozumienia i że była to próba zdyskredytowania go. Korotajew czeka w Dubaju na zwolnienie z aresztu za kaucją.