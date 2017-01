Aleksandar Prijović w debiucie zdobył bramkę dla PAOK-u

Aleksandar Prijović rozstał się z Legią Warszawa i już strzela dla nowego klubu. W debiucie w zespole PAOK-u Saloniki zdobył bramkę.

Niespełna dwa tygodnie temu Prijović rozstał się z Legią i podpisał kontrakt z greckim PAOK-iem.

W czwartkowy wieczór 26-letni napastnik zadebiutował w nowej drużynie. Na boisku pojawił się w 64. minucie meczu 1/8 finału Pucharu Grecji z Panaitolikosem.

14 minut później były legionista podszedł do rzutu karnego i zamienił go na bramkę na 4-0. Goście zdołali odpowiedzieć tylko jednym trafieniem.

PAOK awansował do ćwierćfinału, bo pierwszy mecz też wygrał (2-0).

Prijović trafił do Legii w 2015 roku. Teraz postanowił przenieść się do Grecji, gdzie podpisał 4,5-letni kontrakt. To już 11. klub w jego karierze.