Ajax Amsterdam odwołał poniedziałkowy trening

Po dramatycznych wydarzeniach w trakcie sparingu z Werderem Brema, Ajax Amsterdam odwołał zaplanowany na poniedziałek, otwarty trening dla kibiców. „W obecnej sytuacji, byłoby to niestosowne” – napisano na oficjalnej stronie klubu.

Na sobotnim sparingu z Werderem Brema na boisku zasłabł jeden z zawodników Ajaksu - Abdelhak Nouri. Powodem była arytmia serca piłkarza, przez co musiał zostać poddany długiej reanimacji. Zawodnika udało się uratować i natychmiast został on przewieziony helikopterem do szpitala.

Jak poinformował klub stan piłkarza jest stabilny, a jego życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo. Piłkarz jest jednak w stanie śpiączki i przebywa na oddziale intensywnej terapii.

Z tego powodu klub zdecydował się na odwołanie pierwszego w tym sezonie, otwartego treningu drużyny dla kibiców.

"Pierwszy trening zawsze wiąże się z pewnego rodzaju świętowaniem, co w obecnej sytuacji byłoby niestosowne" - czytamy na oficjalnej stronie Ajaksu.

Holenderski klub poinformował, że jeśli tylko coś zmieni się w sytuacji Nouriego, kibice od razu zostaną o tym poinformowani.



