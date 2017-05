Afera w Szwecji. Przełożyli mecz, bo miał być ustawiony

Afera w szwedzkim futbolu. Czwartkowe spotkanie ekstraklasy pomiędzy IFK Goeteborg a AIK Sztokholm zostało przełożone ze względu na próbę ustawienia tego meczu.

"Wczoraj wieczorem zadzwonił do mnie dyrektor wykonawczy AIK, który poprosił, abym czym prędzej przyjechał do ich ośrodka treningowego Karlberg. Okazało się, że z jednym z ich graczy skontaktował się podejrzany, który zajmuje się ustawianiem meczów. Zaoferował mu znaczną kwotę pieniędzy w zamian za słabszy występ w meczu z IFK Goeteborg. W związku z tą informację, wspólnie z klubami podjęliśmy decyzję o przełożeniu czwartkowego starcia tych zespołów" - powiedział Hakan Sjoestrand, sekretarz generalny Szwedzkiego Związku Piłki Nożnej.



"Policja wszczęła już wstępne dochodzenie. Nie chodzi tylko o to spotkanie, to poważny atak na cały szwedzki futbol. Podkreślam, że nigdy na coś takiego nie pozwolimy. Dla nas najważniejsze jest, aby wyniki meczów decydowały się na boisku" - dodał.

