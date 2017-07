Abdelhak Nouri w śpiączce. Ajax Amsterdam odwołał zaplanowany na wtorek sparing

W związku z tragedią Abdelhaka Nouriego, piłkarza Ajaksu Amsterdam, który podczas meczu stracił przytomność w związku z arytmią serca i przebywa w stanie śpiączki farmakologicznej w szpitalu, holenderski klub zmienia plany. Najpierw odwołano dzisiejszy trening, a następnie zapadła decyzja, że również nie odbędzie się wtorkowy sparing.

Młodzi piłkarze Ajaksu Amsterdam, od których roi się w kadrze Ajaksu, ciągle nie mogą pozbierać się po dramacie, jaki dotknął ich kolegę z drużyny, pomocnika Abdelhaka Nouriego.

Urodzony w Amsterdamie 20-letni piłkarz, w trakcie sobotniego meczu kontrolnego z Werderem Brema w austriackim Zillertal, w jednej chwili zaczął osuwać się na murawę. Była już 72. minuta meczu. Widząc to, jeden z jego partnerów z zespołu od razu zaczął sygnalizować, że coś niedobrego dzieje się z zawodnikiem.

Szybko okazało się, że zapaść zdrowotna jest bardzo poważna i rozpoczęła się walka o życie sportowca. Ta zakończyła się sukcesem, piłkarz został przetransportowany helikopterem do szpitala, ale nadal jest utrzymywany w śpiączce farmakologicznej.

Co ważne, jak wynika z docierających depesz, życiu Nouriemu już nie zagraża niebezpieczeństwo. Jego stan jest stabilny, a lekarze aplikują mu coraz mniejsze dawki medykamentów.

Niedawny rywal Legii Warszawa w europejskich pucharach najpierw wydał komunikat, że odwołuje zaplanowany na dzisiaj trening zespołu, ale na tym nie poprzestał.

Piłkarze Ajaksu są do tego stopnia rozbici, że mieliby problem mentalny z właściwym podejściem do jutrzejszego sparingu. Wobec tego planowany na wtorek mecz kontrolny z amatorską drużyną Rijnsburgse Boys nie dojdzie do skutku.