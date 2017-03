2. Bundesliga. Świetny mecz Jakuba Koseckiego

SV Sandhausen w meczu rozgrywanym w ramach 23. kolejki 2. Bundesligi zremisowało 2-2 z 1 FC. Heidenheim. Gola i asystę w tym spotkaniu zanotował Jakub Kosecki.

Były zawodnik m.in. Legii Warszawa na listę strzelców wpisał się już w drugiej minucie spotkania. Chwilę później Kosecki doskonale dograł do Denisa Linsmayera i Sandhausen prowadziło już 2-0.

Później do głosu doszli zawodnicy Heidenheim. Tuż przed przerwą bramkę kontaktową zdobył Arne Freick, a w drugiej części gry do remisu doprowadził Marc Schnatterer, trafiając z rzutu karnego.



Kosecki przebywał na murawie do 62. minuty spotkania. Daniel Łukasik z kolei wszedł na boisko w 38. minucie meczu, jednak w doliczonym czasie drugiej połowy, opuścił plac gry z powodu drugiej żółtej kartki.



SV Sandhausen - 1. FC Heidenheim 2-2 (2-1)



1-0 Jakub Kosecki (2.)



2-0 Denis Linsmayer (27.)



2-1 Arne Freick (45.)



2-2 Marc Schnatter (66.)