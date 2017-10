Celtic - Bayern. Rummenigge: Wygrana dałaby nam kwalifikacje. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

We wtorek (31 października) Celtic Glasgow podejmie Bayern Monachium w meczu Ligi Mistrzów. Bawarczycy w przypadku zwycięstwa zapewnią sobie awans do rundy pucharowej. - Ważne, by skupić się na tym meczu, ponieważ wygrana dałaby nam kwalifikacje do rundy pucharowej. To powinno być ciekawe spotkanie. Atmosfera, jaka panuje na stadionie Celtiku jest wspaniała. Czekamy ze zniecierpliwieniem na to starcie i wierzę, że zespół zdobędzie trzy punkty - powiedział Karl-Heinz Rummenigge, dyrektor generalny Bayernu. Dostawca: x-news