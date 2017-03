AS Monaco - Man City. Guardiola przed meczem. Wideo

- Jestem przekonany, że to będzie równie fantastyczne spotkanie, jak ostatnio. I Manchester i Monaco to zespoły stworzone do ataku, spełniające się w grze ofensywnej. Jeśli i my i oni utrzymamy swój optymalny poziom, to szykujcie się na widowisko. Zapraszam wszystkich na stadion i przed telewizory, bo naprawdę będzie co oglądać. Jestem tego pewien - powiedział trener Manchesteru City Pep Guardiola przed rewanżowym meczem 1/8 finału Ligi Mistrzów z AS Monaco. W pierwszym spotkaniu tych drużyn "The Citizens" wygrali 5-3. Dostawca: x-news