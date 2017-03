Komentatorzy skakali, krzyczeli i płakali ze szczęścia. Wideo

W rewanżowym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów FC Barcelona pokonała na Camp Nou PSG 6-1, odrabiając czterobramkową stratę z pierwszego spotkania i awansując do ćwierćfinału. "Duma Katalonii" gola wymaganego do awansu strzeliła w ostatnich sekundach czasu doliczonego. Komentatorzy relacjonujący to spotkanie przy bramce na 6-1 skakali, krzyczeli i płakali się ze szczęścia/STORYFUL/x-news