Manchester City - AS Monaco 5-3. Guardiola o meczu. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Manchester City pokonał AS Monaco 5-3 w niezwykle zaciętym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. - Uwielbiam grać w ten sposób. Gdy dwa zespoły stawiają na atak, to coś wyjątkowego. W takich chwilach piłka nożna jest cudowna. Każdy zasłużył na gratulacje. Jesteśmy szczęśliwsi niż nasi koledzy z Monaco, ale wystarczy, że w rewanżu przegramy 0-2 i odpadniemy. Jestem pewny, że polecimy do Monako, aby strzelić gole - tyle ile się da. To mój cel. Nie zamierzamy bronić tego wyniku, zwłaszcza w takiej sytuacji, kiedy znamy się trochę lepiej - powiedział na pomeczowej konferencji Pep Guardiola, trener Manchesteru City. Dostawca: x-news