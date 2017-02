Przed meczem Real - Napoli w Hiszpanii głośno o Beenhakkerze

15 lutego Real Madryt zmierzy się z Napoli w meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. Dla obu drużyn będzie to pierwsze starcie od trzydziestu lat. W 1987 roku górą byli "Królewscy", którzy wyeliminowali Włochów w pierwszej rundzie Pucharu Europy. Giuseppe Bruscolotti, były piłkarz Napoli, przyznał, że wielu zawodników i kibiców do dziś wspomina tamten dwumecz, a zwłaszcza... Leo Beenhakkera. Były selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski pracował wówczas jako trener Realu Madryt i - jeśli wierzyć Bruscolottiemu - mocno podpadł wszystkim neapolitańczykom. Niewiele brakowało, a doszłoby nawet do linczu na Holendrze. Dostawca: x-news