Zinedine Zidane: Harry Kane to kompletny zawodnik

Jednym z najciekawszych spotkań 3. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów będzie Real Madryt, który zmierzy się u siebie z Tottenhamem. Tym samym na Santiago Bernabeu zawita Harry Kane, który od jakiegoś czasu jest łączony z przenosinami do ekipy „Królewskich”.

Zdjęcie Harry Kane /AFP

Fanem talentu 24-letniego napastnika jest trener Realu Zinedine Zidane, który w samych superlatywach wypowiadał się o reprezentancie Anglii podczas przedmeczowej konferencji, co tylko dolało oliwy do ognia.



"Nie chcę się wypowiadać o przyszłości Kane’a, ale mogę powiedzieć wam o jego obecnej formie. To bardzo ważny zawodnik dla Tottenhamu, jest dobry w każdy aspekcie gry. Nigdy się nie zatrzymuje, szuka wolnych przestrzeni. To kompletny zawodnik. Na pierwszy rzut oka może się wydawać inaczej, ale tak jest" - stwierdził szkoleniowiec "Królewskich".

Angielskie media podają, że Real chce zaoferować Tottenhamowi aż 150 milionów funtów za transfer Kane'a.



Kane jest pierwszoplanową postacią ofensywny Tottenhamu. w ostatnich dwóch sezonach zdobył koronę króla strzelców Premier League zdobywając odpowiednio 25 i 29 bramek. Głównie dzięki niemu "Koguty" zakończyły sezon 2016/2017 na drugim miejscu. Obecnie Kane również imponuje skuteczność. W ośmiu rozegranych kolejkach tego sezonu Premier League strzelił już sześć goli.

