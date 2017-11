Sergio Aguero najlepszym strzelcem w historii Manchesteru City

Argentyńczyk Sergio Aguero ze 178 bramkami na koncie został najlepszym strzelcem w historii Manchesteru City. W środowy wieczór strzelił jednego z goli w wygranym 4-2 na wyjeździe meczu Ligi Mistrzów z Napoli. Trener Pep Guardiola określił go mianem legendy.

29-letni Argentyńczyk pobił wiekowy już rekord 177 bramek, zdobytych w latach 30. ubiegłego stulecia przez Erica Brooka.

Po meczu z Napoli Aguero zapewnił, że meczową koszulkę przekaże ośmioletniemu synowi, Benjaminowi.

- Ta koszulka jest dla mojego syna. Wysłał mi wiadomość: "Jeśli strzelisz, przynieś mi koszulkę". Dam ją synowi - mówił po meczu argentyński snajper.

- Moja rodzina dzwoniła z Argentyny, oglądali mnie - chwalił się piłkarz.

Syn Aguero to jednocześnie wnuk słynnego Diego Maradony, z córką którego ożenił się napastnik Manchesteru City.



Pod wrażeniem osiągnięcia swojego piłkarza jest szkoleniowiec "The Citizens" Pep Guardiola.



- To, co osiągnął Aguero, czyni go legendą. Przechodzi do historii - powiedział trener.



Argentyńczyk podkreślił wielką zasługę kolegów z zespołu w jego sukcesie. - Jestem bardzo szczęśliwy. Pomaga mi cała drużyna i fani - powiedział Aguero.



- Cieszę się z tej chwili, bo to zdarza się tylko raz - dodał Argentyńczyk.



